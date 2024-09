Røykgass fra industrien inneholder klimagassen CO 2 , og i en fangstprosess økes konsentrasjonen av CO 2 , som deretter kan brukes eller lagres.

CO 2 -fangstteknologier er imidlertid avhengig av energi for å frigjøre CO 2 etter at den er fanget. Vanligvis brukes varme som energikilde til denne prosessen. Noen industrier kan utnytte tilgjengelig spillvarme, mens for andre kan CO 2 -fangst kreve komplekse ettermonteringer, endringer i infrastrukturen eller økte brenselskostnader.

Optimaliserer energibruken

Nå har forskere ved Sintef utviklet en ny og enklere teknologi for fangst av karbon fra en industriell røykgass, kalt Continuous Swing Adsorption Reactor (CSAR). Teknologien er basert på effektiv bruk av strøm, en varmepumpe og en vakuumpumpe.

Fordelen er at begge disse pumpene bare trenger en vanlig strømkilde. Det gjør den ideell til montering på eksisterende anlegg. Sintef-forsker Jan Hendrik Cloete forklarer prosessen nærmere:

– CSAR-teknologien bruker to reaktorer i fangstprosessen. I den første reaktoren fanges CO 2 av en sorbent; et materiale som binder CO 2 til sin overflate. Denne bindingen skjer ved lav temperatur, og prosessen generer varme. Denne varmen overføres til den andre reaktoren, hvor den brukes for å frigjøre CO 2 fra sorbenten ved en høyere temperatur. Varmepumpen brukes til å overføre varmen mellom reaktorene og vakuumpumpen til å hjelpe til med frigjøringen av CO 2 .

Sammen gjør pumpene overføringen av varmen veldig effektiv, og det er årsaken til det lave energiforbruket ved teknologien.

Er svært konkurransedyktig

– Gjennom studier har vi vist at CSAR-teknologien er svært konkurransedyktig i forhold til teknologier som bruker varme. Dette gjelder spesielt når rimelig og fornybar elektrisitet er tilgjengelig, forteller Cloete.

I sommer ble teknologien demonstrert av Sintef og det norske selskapet Caox ved avfallsforbrenningsanlegget BIR AS utenfor Bergen. BIR håndterer rundt 220.000 tonn restavfall i året for å produsere strøm og fjernvarme, noe som resulterer i et CO 2 -utslipp på 250.000 tonn.

– Etter 100 timers drift så vi at vi kunne fange like mye CO 2 fra en reell røykgass som i laboratoriet. Dette var et viktig steg for å bekrefte at konseptet også fungerer industrielt, i tillegg til å få styrket tilliten til de økonomiske estimatene, sier Cloete.

Pilotreaktoren er designet for å kunne fange 100 kilo CO 2 per dag. BIR arbeider for å få på plass et fangstanlegg for 100.000 tonn CO 2 pr. år innen 2030, ved bruk av kommersiell tilgjengelig teknologi. Parallelt vurderer de nye og mer effektive teknologier, som CSAR, for fangst av resterende CO 2.

Bidrar til utviklingen av CCS-teknologier

Resultatene fra BIR i Bergen baner vei for å kunne oppskalere teknologien for en rekke industrier. Pilotreaktoren blir nå returnert til Sintefs flerfaselaboratorium på Tiller, hvor den skal optimaliseres.

Etter dette er planen å montere piloten på en sementfabrikk i Spania, som del av det pågående EU-finansierte prosjektet CAPTUS, som ser på bærekraftige måter å fange og bruke CO 2 fra energiintensive industrier.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no