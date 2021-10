Hva bruker mest strøm hjemme hos deg?

– Romoppvarming utgjør i gjennomsnitt 55 prosent av strømforbruket i en bolig, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

Varmtvann er synder nummer to og står for cirka 20 prosent av forbruket.

– Noen opplever et hopp på strømregninga når barna blir tenåringer og begynner å ta lange dusjer, så bevisstgjøring av varmtvannsforbruk kan være smart, sier Paasche.

– Og ikke bruk varmtvann til å skylle av tallerkener. Skyll med kaldtvann, resten skal oppvaskmaskinen ta seg av, legger han til.

Mens elbilladere og panelovner gjerne styres automatisk ut fra tidspunkt eller prissignaler, selges det foreløpig ikke like smarte varmtvannstanker.

– Varmtvannsberedere trekker 1500-2000 watt. Man kan få tidsbrytere som kan håndtere 3400 W, men her må man undersøke produktene på forhånd – sikkerhet er viktigst. Skal man ha styring via sikringen, må man ha elektriker, så da tar det lengre tid å spare inn tiltaket, sier Paasche.

Bør man skifte til LED?

For folk med elbil er lading tredje punkt på lista. Norsk elbilforening regner en gjennomsnittlig kjørelengde på 13.000 kilometer i året og et strømforbruk på 0,2 kilowattimer per kilometer. Det blir 2600 kilowattimer i året.

Resten av strømregningen kommer fra belysning og teknisk utstyr.

– Strømforbruk til lys har gått mye ned etter at LED-pærene kom. Nå er glødepærene borte og halogen på vei ut. Men selv om LED har gitt 80-90 prosent reduksjon i dette forbruket, trenger ikke lyset stå på døgnet rundt, sier Paasche.

Enova regner med at en familie bruker omtrent 900 kWh i året til belysning. En LED-pære trekker 5-10 W.

– En 30-watts halogenspot kan ofte skiftes ut med en 5-watts LED-spot.

– Bør man skifte ut fungerende halogen-spotter eller vente til de ryker?

– Jeg tror det lønner seg å skifte dem ut, sier Paasche.

TV og annet småplukk

De neste punktene på Enovas liste er hvitevarer og komfyr.

En maskinvask på 40 grader trekker 0,5 kWh, mens en 60-gradersvask trekker det dobbelte. En runde med tørketrommelen krever 1-3 kWh.

– Man kan i stedet henge opp klær til tørk og sørge for å fylle opp trommelen, vaskemaskinen og oppvaskmaskinen. Men alt under dette er smådrypp, sier Paasche.

Induksjonsovnen er ofte kjent som effekttyv, men gjennom året utgjør matlaging lite, ifølge Enova.

– TV og slikt kan man se bort fra – man kan ikke begynne å flisespikke på slikt. Men kutt ut alt som er unødvendig, råder Paasche.

Effekttariffer endrer bildet

Dette bildet kan endre seg når effekttariffene kommer. De er allerede innført flere steder, og næringsbygg har hatt dette lenge.

Da vil nettleia i større grad beregnes ut fra hvor mye strøm man bruker på én gang. TU har også skrevet om hvilke apparater som er mest effektkrevende. Dette er ikke nødvendigvis de samme apparatene som bruker mest strøm gjennom hele året.

– For å unngå effekttoppene kan man bruke dag- og nattsenking av oppvarming om vinteren, og luft-luft-varmepumpe kan være en løsning for noen. Da kan man kanskje få ned strømregninga, selv om man har samme forbruk, sier Paasche.