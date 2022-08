Fredag morgen grunnstøtte MS Richard With ved Ytre Steinsund i Sognefjorden. Skipet fikk skader foran i bulben og slo hull på en ballasttank.

Ingen personer kom til skade og det er heller ikke oppdaget utslipp av diesel eller olje. Hurtigruten skriver i en pressemelding at det kun er mindre skader på skipet.

– Situasjonen kom raskt under kontroll. Mannskapet på skipet har håndtert hendelsen godt, og samarbeidet med Hovedredningssentralen og politiet har fungert som det skal, sier pressekontakt Martin Henriksen i Hurtigruten Norge.

MS Richard With har blant annet fått ny bulb ved Myklebust Verft. Den ble skadet under grunnstøtingen 5. august 2022. Foto: Tore Stensvold

På vei til Bergen

Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS) ble varslet om hendelsen klokka 09.05. Skipet var på vei fra Hareid på Sunnmøre til Bergen.

Skipet har siden februar vært under ombygging og modernisering ved Myklebust Verft i Gursken på Sunnmøre.

Ut fra AIS-informasjon har skipet det siste døgnet seilt fram og tilbake i Storfjorden på Sunnmøre og vært innom Hareid ved flere anledninger. Skipet fulgte det siste døgnet normal rute sørover langs kysten på vei mot Bergen. Skipet skulle etter planen gjenoppta ruteseiling med avgang Bergen tirsdag 9. august.

Hurtigruten skriver at årsaken til grunnstøtingen var en teknisk systemfeil som førte til at skipet midlertidig mistet styring.

Hurtigruten er i gang med å undersøke bakgrunnen for feilen. Skadeomfanget er begrenset, med en mindre skade på skipets bulb og fremre ballasttank.

Venter på flo

AIS-data viser at skipet seilte mye fram og tilbake ved Storfjorden på Sunnmøre, ikke langt fra Myklebust Verft. Det var på vei mot Bergen da det grunnstøtte. Foto: Marine Traffic

Fredag ettermiddag ble det jobbet med å få skipet av grunn. Det var kun bulben i fremre del av skipet som sto fast og dermed håp om at flo sjø ville være nok til få skipet flott.

– Dette er naturligvis en hendelse vi gjerne skulle vært foruten, men heldigvis er det kun mindre skader på skipet. Det var aldri noen fare for liv og helse. Situasjonen kom raskt under kontroll. Mannskapet på skipet har håndtert hendelsen godt, og samarbeidet med Hovedredningssentralen og politiet har fungert som det skal, sier pressekontakt Martin Henriksen i Hurtigruten Norge.

Hurtigruten Norge vurderer alternativer for å få skipet til verft for reparasjoner. Ut fra skadeomfanget jobber selskapet ut fra at MS Richard With vil kunne være tilbake i rute i tide til neste avgang fra Bergen 20. august, men videre undersøkelser vil avklare dette nærmere.

Servicemannskap

Hurtigruteskipet MS Richard With er modernisert og fått nye motorer, batteripakker, nu bulb og thruster ved Myklebust Verft. Skipet kom til verftet i februar og overlevert tidlig i august. Foto: Tore Stensvold

Det var et mannskap på 53 om bord, i tillegg til 14 servicepersonell som har gjort etterarbeid etter verftsoppholdet.

Kongsberg Maritime har tre personer om bord.

Kommunikasjonssjef Anette Bonnevie Wollebæk opplyser til TU at de var om bord for å gjøre noen mindre justeringer på utstyr de har levert.

– Det er helt normalt å ha teknikere om bord som fininnstiller utstyr også etter levering, sier Wollebæk.

Kongsberg Maritime vil være behjelpelig med å bistå Hurtigruten med å finne årsak til feilen.



Skipet har en kapasitet på 590 passasjerer. Det er 122 meter langt og 23 meter bredt.



Oppgradering



MS Richard With ble opprinnelig bygget ved Stralsund i Tyskland i 1993.

I februar i år ble skipet tatt inn til Myklebust Verft for en større oppgradering med bytte av motorer og innsetting av stor batteripakke for hybrid framdrift.

Kongsberg Maritime har stått for prosjektering for Hurtigruten samt levering av en stor del utstyr. I en pressemelding da kontrakten ble inngått i mai i fjor, står det at kjernen i oppgraderingen av hvert fartøy vil være to SAVe Energy 1120kWh litium-ion energilagringssystemer, kontrollert via Kongsberg Maritimes SAVe CUBE integrert drivenhet og styresystem.

Ny hovedtavle inkluderer alle frekvensomformere, stasjoner og DC-koblingsutstyr som er nødvendig for hybridsystemet og kontroll av alle tilkoblede thrustere.

To MaK-motorerer tatt ut og to nye B33:45 diesel-motorer fra Bergen Engines satt inn i et ombygget maskinrom.