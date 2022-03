Hurtigruten skal lage nullutslippsskip

Hurtigruten skal samarbeide med Sintef om å finne ut hvordan de kan lage utslippsfrie cruiseskip. Etter planen skal det første skipet sjøsettes innen 2030.

– Vi har fulgt teknologiutviklingen og har sett at infrastrukturen har kommet så langt at nå var det riktig å gi full gass, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten til E24.

Skipet må bygges i 2026–2027 for at det skal bli klart innen 2030, sier Skjeldam.

Han vil ikke si hva den økonomiske rammen for prosjektet er.

– Men vi vet at det vil koste oss mer enn å bygge et konvensjonelt skip, og vi vet at prosjektkostnaden vil være høyere enn et normalt byggeprosjekt. Men der forventer vi også at det er flere som er med og deler den regningen i utviklingen.

Hurtigruten sier at de skal utvikle den teknologien som trengs. Hydrogen eller ammoniakk kan være løsningen, men også andre løsninger kan være aktuelle.

Sintef skal nå gjennomføre en mulighetsstudie og finne ut hvilken teknologi som er tilgjengelig i dag, hvilken teknologi som må utvikles, og hvem som kan bidra til å bygge skipet.

Studien er trolig ferdig til sommeren, men det kan ta to til tre år før et ferdig design er helt klart, anslår Sintef.

– Det å få til dette i praksis er en veldig stor utfordring, så vi syns det er kjempespennende, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.