Hurtigrute-skip grunnstøtte

Rundt klokka 03.50 natt til onsdag fikk skipet kontakt med bunnen sør for Gangsøya i Måløy, i Nordfjord.

Skipet skal ha fått skader på skroget, men ligger stabilt til kai i Trollebø havn på Måløy, ifølge NRK.

Sølve Oldeide ved Nordfjord havn sier at det skal ha blitt hull i skutesida. Vanntette skott nær skadestedet skal hindre videre vanninntrenging som kan være en fare for skipet.

Dykkere skal inspisere skadene.

Det var 398 personer om bord på skipet, som var på vei til Flåm.

MS Fridtjof Nansen Lengde: 140 meter

Bredde: 23,6 meter

Høyde: 29 meter

Dypgang: 5,3 meter

Passasjerer: 530

Mannskap: 143

Antall lugarer: 265

Isforsterket skrog: Polar Code 6 – kan seile i ettårig is Miljø og effektiviseringstiltak på ekspedisjonsskipene: Optimalisert skrog

Hybrid framdrift (inkl. 1,36 MWh batteripakke fra Corvus på de to første skipene i fem år - mål om å utvide til 5 MWh)

Ny azipull thrustere – L-drive med permanentmagnetmotor og vribar propell med stor diameter

Drivstoffeffektive dieselgeneratorer

Scrubber for svovelrensing

SCR katalysator for NOx-rensing

Energigjenvinning

MS Fridtjof Nansen benyttes ikke til den ordinære kystrutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, men seiler med turister i arktiske og naturskjønne områder.

MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen ble bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik. Det er batterihybride skip med lavere klimagassavtrykk enn tilsvarende cruiseskip.

70 knop

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten Expeditions sier til NRK at det ikke er rapportert skade blant passasjerer eller mannskap og at stemningen er god om bord.

Han forteller at skipet grunnstøtte 03:17 i natt og fikk skader. Omfanget er foreløpig ikke kjent.

Det var svært dårlig vær med vindkast på 70 knop i området.

Om bord er det 233 gjester og et mannskap på 165 personer.

MS Fridtjof Nansen og søsterskipet MS Roald Amundsen har begge plass til 530 passasjerer og normalt et mannskap på 143.

Isforsterket

Skipene er 140 meter lange, stikker 5,3 meter dypt og er bygget for turisttrafikk i arktiske strøk. Skopene har isklasse PC6, som vil si at skroget er forsterket slik at de kan seile i ettårig is.

Ekspedisjonsskipene er verdens første i sitt slag med store batteripakker på 1,36 MWh og hybrid drift. MS Roald Amundsen ble overlevert fra verftet i juni 2019 og MS Fridtjof Nansen i desember samme år.