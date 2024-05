Høyre varslet denne uka at de vil åpne opp det omstridte feltet. Begrunnelsen var at Norge er en stabil og sikkerhetspolitisk viktig leverandør av gass til Europa. Men Bø-ordføreren mener ifølge VG at utspillet fullstendig mangler lokal forankring.

– Dette utspillet med Nordland VI skulle vært forankret mye sterkere lokalt i partiene og Nordland Høyre. Da kan det hende man hadde hatt forskjellige innfallsvinkler, for dette kom veldig overraskende på meg og andre, sier han.

Ifølge Høyres Ove Trellevik ble fylkesstyret i Nordland orientert lørdag, men uten Pedersen til stede. Han mener dessuten at å hoppe bukk over konsekvensutredning ikke holder mål.

– Det har vært konsekvensutredet for tretti år siden, men hvis jeg hadde kommet med en tretti går gammel utredning, så hadde Statsforvalteren og alle sagt til meg: Sture, dette holder ikke. Det må vi gjøre på nytt, sier han til avisa.

Ordføreren mener at Høyre heller må satse på sjømatnæringen og å utvinne mineraler på land. Torsdag får han besøk av Erna Solberg. Da vil han be partiet snu.

– De må i alle fall revurdere hva de har sagt om gassfeltet Nordland VI. Det kom som lyn fra klar himmel, sier Pedersen.

Energiminister Terje Aasland (Ap) avviser muligheten for at regjeringen vil åpne feltet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ble stengt i 2001 av Stoltenberg-regjeringen av klimahensyn.