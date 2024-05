Aasland avviser muligheten for at regjeringen vil åpne feltet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det ble stengt i 2001 av Stoltenberg-regjeringen av klimahensyn.

– Dette området er beskyttet. Det står vi inne for, sa Aasland da han ble utfordret på en mulig gjenåpning i Stortingets spørretime.

Høyre kunngjorde tirsdag at de går inn for en gjenåpning. Begrunnelsen er at Norge er en stabil og sikkerhetspolitisk viktig leverandør av gass til Europa. Det betyr ikke at man skal lete etter nye funn i området Nordland VI, men partiet vil at lisenser som allerede er tildelt, skal videreføres.

Dette er ikke aktuelt, klargjorde Aasland.

– Vi har akkurat lagt fram forvaltningsplanen, så det er uaktuelt å åpne det området for aktivitet, sa han.

– Ingen nytenkning

Aasland ble kurtisert av Høyres Nikolai Astrup, som mente regjeringen bør være villig til å tenke nytt i gasspolitikken. Han skisserte at det er muligheter på Stortinget dersom Ap slår seg sammen med borgerlig side i denne saken.

– Er statsråden villig til å se etter nye flertall for å få en mer offensiv letepolitikk slik at vi finner mer gass, spurte Astrup, som beskrev regjeringens samarbeid med SV som en bremsekloss.

SV var også tydelig i sin fordømmelse av en mulig gjenåpning, som energipolitisk talsmann Lars Haltbrekken betegnet som «et hasardiøst forslag om å åpne for olje- og gassvirksomhet i vårt felles matfat».

Men invitasjonen ble raskt avvist av Aasland, som understreket at han er godt tilfreds med samarbeidet med SV. Ideen om å åpne gassproduksjon på Nordland VI representerte heller ikke noen ny tilnærming, mente han.

– Hvis det er dette som er å tenke nytt fra Høyres side, så er jeg overrasket. Det er ikke mye kreativitet eller nytenkning i det, sa energiministeren.

Vil satse på gass til blått hydrogen

Han trakk fram at stabilitet og forutsigbarhet er viktigst for olje- og gassnæringen. I så måte vil tildelinger i de modne områdene på sokkelen (tildeling i forhåndsdefinerte områder – TFO) være viktigst, framholdt Aasland.

Regjeringen har som mål at ti prosent av norsk gassproduksjon i 2030 skal gå til produksjon av blått hydrogen som skal selges til Tyskland.

Astrup påpekte at snarveien til energiomstilling i Tyskland går via norsk gass. Og han lurte på om Aasland kan garantere tyskerne om at det vil være nok norsk gass tilgjengelig til å produsere blått hydrogen.

– Vi kommer til å legge til rette for at olje- og gassindustrien har forutsigbarhet, slik at en kan finne mer gass. Og etablere det enten til gassleveransene, som Europa vil være avhengig av, eller konvertere det over, fange CO2 og eksportere det i form av blått hydrogen, sa Aasland.