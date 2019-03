Hjulet skal fungere som rotor for flygende biler

På bilmessen i Genève viste Goodyear fram Aero, som er et konsept som har blitt konstruert for fremtidens flygende biler. Hjulet har en dobbel funksjon hvor inkorporerte rotorblader fungerer som propell.

Produsenten tenker seg et kjøretøy hvor de fire hjulene vinkles ut og ganske enkelt fungerer som tilt-rotorer. Ifølge selskapets film burde dette være mulig i fart, og da kan bilen ta av direkte mens den kjører på en motorvei.

Videoklippet under viser hvordan Goodyear har tenkt seg at det kan foregå:

Alt dette kan se ut som en fremtidsfantasi fra Hollywood, men selskapet har helt klart pløyd ned en del penger i konseptet sitt.

«I over 120 år har Goodyear målrettet jaktet på innovasjoner og oppfinnelser, i partnerskap med de pionerene som fremmer forandringer og nye oppdagelser innen transportnæringen. Med mobilitetsbedrifter som ser mot himmelen for å finne svaret på de utfordringer som finnes rundt urbane transporter og køer på veiene, har jobben vår innen avansert dekkarkitektur og materialer ført oss til at vi nå visualiserer et hjul som skal kunne fungere både som et tradisjonelt dekk på veien, og som et fremdriftssystem i lufta,» sier teknikksjef Chris Helsel ved Goodyear i en pressemelding.

Friksjonsløst ved hjelp av magneter

Selv dekket er luftløst, men skal likevel kunne absorbere ujevnheter i veibanen.

Goodyear ser for seg at framdriften skjer friksjonsløst ved hjelp av magneter; en teknikk som også er nødvendig for å få rotorbladene til å snurre raskt nok til å gi løftekraft.

I tillegg til dette finnes det lysbaserte fiberoptiske sensorer som overvåker veiforholdene, dekkslitasjen og den strukturelle integriteten til selve dekket.

Det er også planlagt at Aero skal inneholde en innebygd AI-prosessor som kombinerer informasjon fra sensorene i dekket med data fra kjøretøy til kjøretøy, samt infrastrukturen til kjøretøyet og den flygende bilen. AI-prosessoren skal analysere datastrømmene, og anbefale tiltak eller tilpasse bilen etter kjøre- eller flymodusen den er i.