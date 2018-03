Denne flyvende bilen kan du bestille i dag

GENÈVE: Skal vi tro fortidens futurister skulle vi alle reist rundt i flyvende biler nå. Men det ser ut til å la vente på seg.

Men flyvende biler er ikke nødvendigvis dårenes luftige drømmer. Enkelte mener sågar at tiden nå er moden for slikt.

Spør du Pal-Vs nestleder for forskning og utvikling, Carlo Maasbommel, er en flyvende bil et svært fornuftig konsept om det bare gjøres på den riktige måten.

Og Pal-V er ikke bare et konsept. Under bilmessen i Genève viste de frem sin første produksjonsmodell, som allerede er solgt til kunder.

Autogyro

Carlo Maasbommel, VP forskning og utvikling, Pal-V. Foto: Marius Valle

Bilen er utviklet og produsert i Nederland av et utviklerlag bestående av over hundre ingeniører, mens italienere har stått for designjobben. Det hele fremstår som en litt snodig farkost på tre hjul.

For ikke er det en bil, og ikke er det et fly. Dette er i realiteten en autogyro som kan kjøres som en bil. En autogyro et slags helikopter, på den måten at det bruker en rotor for å gi løft. Men for at dette skal fungere må maskinen bevege seg fremover, noe en propell bak Pal-V gir.

Dermed kan ikke denne flyvende bilen ta av som et helikopter, og trenger en rullebane på minst 180 meter for å ta til skyene. Så må du ha minst 30 meter å lande på. Skulle du ha behov for å lande på en kommersiell rullebane kommer Pal-V med nødvendig kommunikasjonsutstyr slik at du kan kontakte tårnet.

Å konvertere fra bil- til fly-modus tar fem minutter. I praksis kan du ikke ta av fra offentlig vei, så dette fartøyet vil kreve en del planlegging. Og så må du nødvendigvis også ha pilotsertifisering om du ønsker å ta av.

Men du skal kunne fly 50 mil på en full tank. Eventuelt kan du kjøre 130 mil. Tanken tar 100 liter vanlig bensin.

Fra 2,87 millioner kroner

Den flyvende bilen Pal-V ble stilt ut under bilmessen i Genève. Foto: Marius Valle

Men om du har 499.000 euro (4,8 mill. kr.) kan du allerede nå kjøpe denne maskinen, og sette i gang med pilottrening. For Pal-V er ikke klar til levering riktig enda.

Den skal sertifiseres og godkjennes, men Maasbommel sier at dette er formaliteter. Autogyroer og biler finnes allerede, så det skal ikke være noen grunn til at denne ikke sertifiseres.

De 90 første som lages kalles pioner-utgaven, og har den nevnte prisen. Etter dette kommer den vanlige utgaven som skal koste 299.000 euro (2,87 mill. kr.).

– Det tok oss ti år å produsere den første, og nå er vi i ferd med å ferdigstille. Sertifiseringer må godkjennes, og så setter vi den i produksjon. Om du vil kjøpe en, er de allerede utsolgt frem til 2020, sier Maasbommel.

Om du bestiller i dag, mener han at du vil kunne få flybilen i 2021.

Skal løse praktiske oppgaver

Da trenger du ikke være av typen som har mer penger enn du klarer å bruke. For Pal-V er utviklet med tanke på ulik praktisk bruk, sier han.

Interiøret er delvis bil og delvis fly. Foto: Jerome Wassenaar

– Den er ikke bare for folk som vil ha den for moro skyld. Vi selger dem ofte til folk som har et behov. Myndigheter er interessert med tanke på grensekontroll, politi, flyvende leger og slikt, sier han.

Politiet i Dubai skal være på kundelisten.

I noen land kan veiinfrastrukturen være så dårlig at det kan ta lang tid å kjøre relativt korte avstander. Slike steder kan en Pal-V være interessant.

Og ser vi på vårt eget land er det rett over 300 kilometer mellom Oslo og Bergen i luftlinje. En slik avstand skulle Pal-V i teorien klare på et par timer. Maksimal rekkevidde får man om man holder hastigheten nær 140 kilometer i timen.

Maasbommel sier at det er nødvendig med 30 til 40 timer pilottrening før en kan fly Pal-V.

Riktig rekkefølge

– Mange har prøvd å lage flyvende biler før. Hva er forskjellen fra de og dere?

– Vi arbeidet først med sertifiseringer og godkjenninger før vi begynte å produsere Pal-V. Vi hadde en eksperimentell utgave før, og grunnen til at det har tatt ti år er alle sertifiseringene. Da de var godkjente kunne vi konstruere en ny modell. Konkurrentene produserer først, og går deretter for sertifisering. De får da en lang vei å gå, sier Maasbommel.

Han mener Pal-V er et langt mer fornuftig valg enn å ha et privatfly eller helikopter. For da må du først reise dit flymaskinen din står, og så ta av.

– Med Pal-V reiser du direkte hjemmefra til et sted du kan ta av, reiser dit du vil, og så tilbake igjen med samme bil. Det er fordelen, sier han.

– Enkel å fly

Pal-V under flyveoppsett. Dette må gjøres manuelt. Foto: Jerome Wassenaar

Maasbommel har selv flydd Pal-V, og sier den er svært enkel å fly. En Cessna er langt mer komplisert å fly, mener han.

Pal-V skal for øvrig ikke være så verst å kjøre heller, selv om den bare har tre hjul. Dette er nemlig en bil med en krengemekanisme lik den som finnes i Carver-biler. Altså krenger fremdelen av kjøretøyet i svinger, nesten som en motorsykkel ligger i svingene.

Og til tross for at den drasser på en ekstra motor som ikke brukes under kjøring, og har et helt rotorstell i tillegg, er Pal-V rimelig kvikk til hundre på under ni sekunder, og har en toppfart på 160 kilometer i timen.

Egenvekten er 664 kg, og maksimal avgangsvekt er 910 kg.

Reservasjon koster fra 2500 euro (24.000 kr.) via nettsidene til produsenten.