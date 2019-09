Historisk prishopp: Analytiker venter oljepris opp mot 70 dollar

Idet Oslo Børs åpnet for uka mandag morgen, var prisen for et fat nordsjøolje på rundt 66 dollar – nesten 9 prosent mer enn hva fatet gikk for fredag kveld. På det meste steg oljeprisen med snaut 20 prosent som følge av frykt for konsekvensene angrepet mot oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia i helga vil ha for den globale oljeforsyningen framover.

I Asia har oljerelaterte aksjer steget kraftig på børsene. Det knytter seg naturlig nok en viss spenning til utviklingen på Oslo Børs om vanligvis er spesielt oljesensitiv.

Allerede etter et kvarters handel på børsen var oljesektoren totalt dominerende på listen over aksjene som stiger mest i verdi. Ni av ti selskaper på vinnerlista var olje- og gassrelaterte aksjer. PGS var opp nesten 13 prosent, mens DNO (6,4), Aker BP (+5,7 prosent) og Equinor (+4,5) fulgte etter på listen.

Hovedindeksen var opp 0,6 prosent.

Store oljelagre

Vi kan komme til å se oljepriser på oppunder 70 dollar fatet inntil produksjonen er tilbake for fullt – også selv om OPEC og USA kompenserer for bortfallet av saudiarabisk olje med leveranser fra egne lagre, mener analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Han påpeker også at rundt 2 millioner fat – av et anslått daglig produksjonsbortfall på drøyt 5 millioner fat – kan være tilbake på markedet allerede mandag.

– Før hele anlegget er oppe og går igjen snakker vi nok om uker. Det kan legge press på oljeprisen fremover, og vi tror vi kan se nivåer opp mot 70 dollar per fat. Både OPEC og USA har også betydelige lagre med olje som vil benyttes for å dekke inn den tapte produksjonen, det taler for at oljeprisoppgangen kan være midlertidig, skriver han i sin morgenrapport.

Kraftigst siden Kuwait-invasjonen

Også DNB tror reaksjonen på droneangrepet i helga er høyst midlertidig, og poengterer at markedet allerede har korrigert noe av den første prisoppgangen – den kraftigste siden Iraks invasjon av Kuwait i 1990. USA og Det internasjonale energibyrået (IEA) overvåker situasjonen, og det er snakk om et mulig hastemøte i OPEC for å diskutere eventuell produksjonsøkning.

– Til tross for det betydelige produksjonsbortfallet fra Saudi-Arabia nå vil dermed ikke globalt oljetilbud forbli redusert med 5 prosent per dag i lang tid fremover. Det tilsier også at effekten på oljeprisen på sikt trolig ikke vil bli like dramatisk som en kan få inntrykk av ved første øyekast, skriver Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.