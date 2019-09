«Verdens viktigste oljeanlegg» i brann etter droneangrep

Saudi-Arabias daglige oljeproduksjon kan være redusert med fem millioner fat etter angrepene natt til lørdag, sier kilder til Wall Street Journal og Reuters.

Stemmer anslaget, betyr det at Saudi-Arabias oljeproduksjon er omtrent halvert. Fem millioner fat utgjør rundt 5 prosent av verdens totale oljeproduksjon.

Reuters og Wall Street Journal henviser til flere anonyme kilder med kjennskap til saken.

Angrepene natt til lørdag ble gjennomført med droner, og Houthi-bevegelsen i Jemen har tatt på seg ansvaret. De rammet to anlegg tilhørende det statseide Saudi Aramco. Et av dem var prosesseringsanlegget i Buqyaq, som regnes som verdens største.

Det omtales også av enkelte analytikere som verdens viktigste.

Oljefeltet Khurais ble også rammet, opplyser det saudiarabiske innenriksdepartementet. Det antas å produsere over 1 million fat olje per dag. Innenriksdepartementet bekrefter at brannene brøt ut som følge av droneangrep.

Houthi-trussel

Angrepene tyder på at landet er under en stadig økende trussel fra de sjiamuslimske Houthi-opprørerne i Jemen, som antas å ha nære ha bånd til Iran. Gruppen har de siste månedene tatt i bruk både langtrekkende raketter og ubemannede droner for å ramme mål i nabolandet.

Det offisielle saudiarabiske nyhetsbyrået meldte tidlig lørdag at brannene var under kontroll, med innenriksdepartementet i landet som kilde. Departementets talsmann Mansour al-Turki sier at ingen ble skadd eller såret i angrepene.

Disse opplysningene lar seg imidlertid ikke verifisere fra uavhengig hold. Journalister får ifølge AFP ikke nærme seg oljeanleggene, og sikkerhetstiltakene rundt dem ser ut til å være styrket.

Satellittbilder offentliggjort av NASA lørdag viser kraftig røyk.

Fjerner svovel

Videoer lagt ut på nett, som skal være filmet ved Buqyaq, viser flammer og røyk et stykke unna. Skudd kan høres i bakgrunnen, noe som tolkes som at sikkerhetsstyrkene forsøkte å skyte ned dronene.

Buqyaq-anlegget fjerner svovel fra råolje, og er en viktig brikke i den saudiarabiske oljeindustrien. Oljen fraktes fra Buqyaq til transitthavner i Persiabukta og Rødehavet, eller til lokale raffinerier. Det anslås at anlegget kan prosessere opptil 7 millioner fat olje om dagen.

Til sammenligning produserte Saudi-Arabia daglig 9,65 millioner fat olje i juli.

Militante grupper har tidligere forsøkt å ramme anlegget. Al-Qaida skal blant annet ha forsøkt å angripe det med selvmordsbombere i februar 2006. Den gang lyktes de ikke.

– Verdens viktigste

De globale oljemarkedene er stengt for helgen, så angrepene og brannene har så langt ikke påvirket oljeprisen.

Analytikere har tidligere advart om at anlegget har vært sårbart for angrep. I mai skrev konsulentgruppa Rapidan Energy Group i Washington at «et vellykket angrep kan føre til et månedslangt sammenbrudd i mesteparten av Saudi-Arabias produksjon». De omtalte anlegget som det viktigste i verden.

Også amerikanske Center for Strategic and International Studies har advart om at anlegget er sårbart.

En talsmann for Houthi-opprørerne i nabolandet Jemen sier de sendte av gårde ti droner for å angripe oljeanleggene i Saudi-Arabia.

Slike angrep vil fortsette inntil Saudi-Arabia slutter å angripe Houthiene i Jemen, sier talsmannen Yahia Sarie. Saudi-Arabia leder en internasjonal koalisjon som har kjempet mot Houthi-opprørerne i Jemen siden 2015.