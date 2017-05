Hevder rådgivende ingeniører krevde flere millioner for å rette egne feil

Hver time blir 12.500 kyllinger slaktet i et av Europas mest moderne slakterier i Østfold. Anlegget er fullt av automatikk og roboter.

Prestisjeanlegget skulle koste 585 millioner, men ble 185 millioner kroner dyrere enn planlagt. Norges største kjøttprodusent Nortura legger skylden på de rådgivende ingeniørene i Cowi.

Rådgivningsselskapet er på sin side sterkt uenig i påstandene.

Mandag møtte slakterieieren Cowi-konsulentene i Fredrikstad tingrett, i en sak som skal pågå i hele mai.

Tvisten ble første gang omtalt av Nationen, men den gang var ikke de detaljerte beskyldningene kjent.

479 endringsmeldinger

Cowi ble hyret inn som rådgivende ingeniør i prosjektet, og skulle beskrive byggearbeidet.

I et rettsdokument nærmest slakter kjøttprodusenten Cowi-konsulentenes innsats i prosjektet.

Nortura mener kostnadssmellen skyldes at store deler av entreprenørenes arbeid ble gjort som dyrt tilleggsarbeid. Årsaken var angivelig mangelfulle beskrivelser fra Cowi. Over 479 endringsmeldinger i prosjektet, mener Nortura viser dette.

Kunden mener også at prislappen skyldes at Cowi-konsulentene tok seg betalt for å rette egne feil. De hevder videre at konsulentene la frem honorarestimater som var «villedende og urealistisk lave» og at dette ble gjort av «strategiske årsaker».

«COWI har ikke har hatt oversikt over sitt eget og entreprenørenes arbeider, ei heller prosjektet som helhet», argumenterer Norturas advokat til retten.

De mener videre at «det har eksistert et alvorlig organisasjons-/ledelsesproblem hos COWI» som alene er grovt uaktsomt.

Krever 90 millioner

Nå krever bondeeide Nortura 55 millioner i erstatning fra konsulentfirmaet. Bakgrunnen er antallet endringer, som de mener skyldes feilprosjektering.

Retting av «omfattende kollisjoner» mellom rør, elektro og bygningsmassen, kostet alene over 15 millioner kroner, ifølge Nortura.

Nortura krever også tilbakebetalt nær halvparten - 35 millioner kroner - av honorarene de har betalt Cowi.

Totalt krever de over 90 millioner kroner fra det rådgivende ingeniørfirmaet.

– Bakgrunnen for vår stevning er at vi mener at Cowi har opptrådt klanderverdig ved utøvelsen av prosjekteringsoppdraget for nytt kyllingslakteri på Hærland, og at dette har bidratt til å fordyre prosjektet, forklarer Ellen Flø Skagen, kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Ønsket alt

Cowi mener Nortura har seg selv å takke for overskridelsene, og at de selv har ansvaret. De mener holdningen deres i prosjektet har vært motstridende - og at det derfor har blitt dyrt.

«Nortura har ønsket de beste løsninger, men til laveste priser og innen korte tidsfrister», skriver Cowis advokat til retten.

De skylder på sviktende prosjektledelse, manglende prosjekteringsgrunnlag, sene avklaringer og underbemannet byggeledelse fra Norturas side. De mener videre at Nortura ikke hørte på rådene og varslene deres, ifølge sluttinnlegget deres til retten.

Kollisjonene mellom utstyr, mener de skyldes at de måtte prosjektere entreprisene i feil rekkefølge.

– Står meget langt fra hverandre

Cowi er sterkt uenig i påstandene fra den bondeeide kjøttprodusenten.

– Vi ser meget alvorlig på søksmålet fra Nortura og konstaterer at partene står meget langt fra hverandre. Vi skal bruke de neste ukene på å fremlegge synspunktene i retten og så får domstolen avgjøre grunnlaget for søksmål, skriver May Kristin Haugen, kommunikasjonsdirektør i Cowi i en epost.

– Det som imidlertid er klart for Cowi, er at Nortura har fått et helt annet anlegg enn det vi startet opp med. Cowis innsats gjenspeiler utfordringer og endringer i prosjektet, og honoraret er en funksjon av dette, forteller hun.

Haugen peker på at Nortura selv valgt å sitte med prosjektledelsen og dermed tok ansvaret for styringen av prosjektet. Cowi var teknisk rådgiver.

De mener at det Nortura hevder er prosjekteringsfeil, gjennomgående har vært nødvendige korrigeringer som følge av endrede forutsetninger fra prosjektledelsen i Nortura. Haugen tilbakeviser også påstanden om problemer i Cowi-organisasjonen.

– Påstandene fra Nortura sin side om et ledelsesproblem i Cowi, vil vi på det sterkeste tilbakevise, skriver hun.

– Ekstraordinær innsats

Haugen peker også på at det svært komplekse byggeprosjektet ble fullført på tid og innenfor svært korte tidsfrister.

– Cowis ekstraordinære innsats har vært en absolutt forutsetning for et vellykket prosjekt, skriver hun.

Nortura ønsker ikke å svare på Cowis påstand om at de selv er ansvarlige for overskridelsene.

– Vi ønsker ikke å prosedere utenfor retten, men vil avgi vitnemål for å belyse saken på beste måte og slik bidra til en ryddig rettssak. Deretter må vi avvente dom i saken, skriver kommunikasjonsdirektøren i Nortura.