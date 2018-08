Her skal de snart scanne kroppen til 155.000 t-banepassasjerer

Verdens tunnelbaner har sin solide andel av voldshandlinger, og til og med terrorangrep. I desember i fjor forsøkte en person å sprenge en rørbombe i en passasje ved Times Square i New York. I likhet med attentatet på Drottninggatan i Stockholm i desember 2010 ble sprengningen mislykket, og det var bare selvmordsbomberen selv som ble skadet under eksplosjonen.

Etter dette har kollektivtrafikken i New York, Los Angeles, Washington og New Jersey testet en teknikk hvor kroppen skannes for å oppdage våpen.

Men det er tunnelbanen i LA som blir først i verden med å sette opp et system som ligner sikkerhetssperrene på en flyplass. I løpet av noen måneder vil passasjerenes kropper bli skannet fra topp til tå.

– Vi leter spesifikt etter våpen som har kapasitet til å bidra til hendelser med et stort antall døde. Vi leter etter bombevester og automatkarabiner. Det handler ikke nødvendigvis om mindre våpen som ikke har kapasitet til å forårsake massedød, sier sikkerhetssjef Alex Wiggins ved Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority til AP News.

Skanneren viser mistenkelige objekter på kroppen

De omkring 150.000 personene som reiser med byens tunnelbane hver dag kommer til å passere gjennom ‘Thruvision TAC-TS4 portable terahertz millimeter wave passenger screening devices’.

Teknikken leser av kroppens naturlige bølger og slår alarm om de blokkeres av for eksempel ett våpen. Det dannes en generisk avatar – en tredimensjonal modell – av alle som passerer gjennom sperren, og der kan sikkerhetspersonale se et mistenkelig objekt som et tomrom eller en fargemarkering. Også de som reiser med sporvognene i Los Angeles vil bli skannet.

Ifølge Thruvision klarer ett system å screene 2000 personer i timen uten at det oppstår trafikkforstyrrelser. I motsetning til metalldetektorer kan teknikken også avsløre farlige objekter som ikke inneholder metall, for eksempel sprengstoffer.

Ifølge den britiske bedriften skiller deres løsning seg fra flyplassenes skannere ved at ingen anatomiske detaljer avsløres. Samtidig kan systemet lese av kroppen på opptil 7,6 meters avstand. Thruvision kommer også til å installere flyttbare enheter på stativ som kan rettes mot interessante grupperinger.

– Vi håndterer kontinuerlige trusler mot transportsystemene i landet vårt. Jobben vår er å garantere sikkerheten i transportsystemene slik at en terrorhendelse ikke inntreffer når vi overvåker, sier administrator David Pekoske ved Transportation Security Administration til AP News.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk