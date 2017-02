KLM tester ansiktsgjenkjenning for å gjøre boarding uten pass enklere

KLM vil bruke teknologi for skanning av ansikter ved Schiphol-flyplassen, som en test av metoder for å øke hastigheten ved ombordstigning og øke sikkerheten.

Det nederlandske flyselskapet vil teste systemet i tre måneder på flyplassen i Amsterdam.

Og dette er bare ett av mange nye teknologiske tiltak for å øke tempoet og sikkerheten.

Må registreres på forhånd

I den tre måneders prøveperioden kreves det at passasjerene registrerer seg på forhånd, og deretter skanner boardingpassene, passene og ansiktene i en spesiell kiosk, opplyste flyplassen i en e-post.

Testen vil foregå ved en utvalgt gate på KLMs hovedflyplass.

Passasjerene må forhåndsregistrere seg, og skanne boardingpass, pass og ansikt i en spesiell kiosk. Foto: KLM

Flyplasser og flyselskaper over hele verden undersøker nå mulighetene for bruk av ny teknologi for å sende passasjerene gjennom terminalene raskere, samt å takle de risikoene som man må forholde seg til ved internasjonale reiser.

I Japan investerte myndighetene i forberedelser for installasjon av systemer for ansiktsgjenkjenning på flyplasser tidlig i fjor. Dette blir et nasjonalt tiltak for å øke sikkerheten.

Fingeravtrykk og irisskanning

I USA utvider den biometriske screeningbedriften Clear virksomheten sin til 22 større flyplasser med sluser som bruker fingeravtrykk eller irisskanning for å sjekke identiteten til de som er medlemmer av tjenesten.

Dette eliminerer behovet for boardingpass under sikkerhetssjekken og identitetskontrollen, og lar medlemmene gå rett til screeningen ved Transportation Security Administration.

Det New York-baserte firmaet Clear tar 179 dollar i året for medlemskap, og nye kunder får en én måneds gratis prøveperiode.

Bedriften åpnet slusene sine forrige måned ved John F. Kennedy International Airport i New York, og vil også komme til LaGuardia i New York, Hartsfield-Jackson i Atlanta og Los Angeles International, pluss flere. Delta Air Lines Inc. eier en fem prosents andel av Clear.