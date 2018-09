Her klargjør Maersk verdens første tankskip med rotorseil

Vind er en kraftig og uuttømmelig kilde til energi. Dette har seilskip utnyttet i århundrer. Nå er Mærsk, etter flere år med forberedelser, klar til å bruke vinden innen moderne shipping og redusere motorkraften for å i stedet bruke den såkalte Magnus-effekten til å gi skipet framdrift. Det gjøres med rotorseil som roterer om sin egen vertikale akse.

Magnus-effekten oppstår når vinden treffer rotorseilet. Der vil vinden på den ene siden av søylen få en redusert hastighet, mens vinden på den andre siden får økt hastighet. Dette danner en trykkforskjell som presser skipet framover vinkelrett i forhold til vindretningen.

I Rotterdam ligger testskipet nå med to 30 meter høye rotorseil med en diameter på fem meter. I videoen over kan du følge monteringen av de to søylene:

Teknikken har blitt testet på land. Nå skal det foretas omfattende målinger og evaluering av effektiviteten for å teste den langsiktige økonomiske og tekniske levedyktighet til teknologien. Planen er at eksperter fra Lloyd's Registers (LR's) Ship Performance-team skal analysere ytelsesdataene fra testfasen før resultatene offentliggjøres.

Drivstoffinnsparing på opptil ti prosent

Mærsk har — sammen det britiske instituttet for energiteknologi ETI, Shell og den finske bedriften Norsepower — utviklet systemet.

Rotorsystemet vil samlet kunne redusere drivstofforbruket med et sted mellom syv og ti prosent på såkalte «typiske globale shipping-ruter», skriver Mærsk.

Shippingbransjen mottar for øvrig stadig sterkere kritikk for ikke å ta sin del av ansvaret i forhold til klimautfordringene. Som høsten 2016, da FNs sjøfartsorganisasjon IMO gjorde en avtale om å observere bransjens drivstofforbruk i stedet for å regulere den.

Teknologi som i gode, gamle dager

Selv om blant andre Norsepower legger opp til at rotorseil kan føre oss et stykke på veien mot en mer klimavennlig shippingbransje, er de søyleformede seilene ikke noen ny oppfinnelse.

I 1924 bygde den tyske ingeniøren Anton Flettner, som den første, et skip med rotorseil som benyttet seg av Magnus-effekten til å drive skipet framover. De roterende søylene kalles derfor også Flettner-seil.

Men det har også blitt gjort andre forsøk med rotorsystemer i løpet av de siste årene. I 2010 monterte bedriften Enercon for eksempel fire rotorseil på et frakteskip med cirka 12 000 dødvekttonn, men med sine nesten 110 000 dødvekttonn er Mærsk-tankeren det største fartøyet som man har testet denne teknologien på.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk