Her installeres 10.000 tonn plattform på Statoils Mariner-felt

I helga startet tungløftene på Statoils Mariner-felt på britisk side av Nordsjøen. Det opplyser Statoil.

Det var den 10.000 tonn tunge utstyrsmodulen som var først ut. Totalt skal Statoil installere åtte moduler til det som har vært omtalt som den største utbyggingen på britisk sokkel på om lag et tiår.

Det var tungløftefartøyet Saipem 7000 som utførte løftet.

Modulen ble tidligere i år seilt av gårde fra DSME-verftet i Sør-Korea med fartøyet Forte. Ifølge Statoil gikk løfteoperasjonen som planlagt.

– Bare to timer senere stod modulen trygt på plass på stålunderstellet som ble installert på feltet i 2015, ifølge Statoil.

Et av Statoils mest innovative prosjekt

Plattformdekket til Mariner veier over 38.000 tonn. Neste modul som skal løftes på plass er den ifølge Statoil den store prosessmodulen.

– Operasjonene er planlagt å ta om lag tre uker, avhengig av været på feltet, ifølge selskapet.

Statoil har tidligere omtalt Mariner som et av deres mest innovative prosjekt noensinne.

Totalt skal åtte moduler løftes på plass på feltet på britisk sektor. Her fra utstyrsmodulen. Foto: SIGNAL2NOISE

I over 30 år har nemlig forskjellige oljeselskap jobbet for å få ut oljen på feltet, uten at de har lykkes. Problemet har vært at de om lag 250 millionene fat olje har vært så tung og seig, at flere har vært nødt til å gi opp.

250 millioner fat

Statoil klarte dog å knekke koden. Pressetalsmann Erik Haaland fortalte tidligere i år følgende til Teknisk Ukeblad.

– Det som har vært utfordrende er at det er to hovedreservoarer på Mariner, og det har vært utfordrende å få ordentlig overblikk over reservoarene. Det gjorde at det var vrient å vite hvordan vi skulle drenere det for å få ut mest mulig olje på en lønnsom måte, sier Haaland.

Statoil fikk dog bedre oversikt med bedre seismikkteknologi på markedet. Det førte også til at Statoil anslår en utvinningsgrad som er betydelig høyere enn tidligere.

Mariner har om lag 250 millioner fat olje. Løsningen består av en produksjons-, bore-, og boligplattform med stålunderstell, samt et lagringsskip.