Her henter dykkerne opp NSM-missiler fra «Helge Ingstad»

Forsvaret har frigitt nye videobilder som viser skadene på KNM «Helge Ingstad» og aksjonen for å fjerne sjømålsmissilene som ble gjennomført søndag 2. desember.

NSM-missilene ble hentet ut av minedykkere fordi de ble vurdert til å være i veien for hevingsprosessen.

Minedykkerne har brukt undervannsfarkoster til rekognosering i forbindelse med planleggingen av at fregatten skal heves.

Utfordrende jobb

Sjøforsvarets Minedykkerkommando er Forsvarets ressurs for å håndtere sjøminer, samt all ammunisjon og terrorbomber i det maritime domenet.

I en artikkel fra Forsvarets mediesenter forteller Bengt Berdal, som er sjef for Minedykkerkommandoen, om denne operasjonen.

For oppdraget rundt «Helge Ingstad» er vår største bekymring en økt bevegelse i fartøyet. Samtidig er det å miste kommunikasjonen med arbeidsdykkere og de som overvåker fartøyets bevegelser noe som vil gjøre at vi avbryter oppdraget, sier han.

Sjef Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal. Foto: Jakob Østheim

I tillegg til missiler har minedykkerne tidligere vært på broa og tatt med seg harddisken til maskinkontrollsystemet («Integrated Platform Management Systems», IPMS) for politiet og Statens havarikommisjon for transport (SHT).

Det er ikke mulig å benytte fjernstyrte undervannsfarkoster til å håndtere ammunisjonen om bord. Dette arbeidet krever både spesialkompetanse, fingerferdighet og bruk av flere ulike verktøy og teknikker. Arbeidet er utfordrende, og forutsetter at «Helge Ingstad» ligger stabilt, samt at været er godt. Det er også en generell fare forbundet med å dykke i miljø uten fri vei til overflaten. Dette er noe minedykkerne er trent for, og vi planlegger for at operasjonene skal kunne gjøres med så liten risiko som mulig, sier Berdal.

De første NSM-utskytningskassene som ble installert på KNM «Roald Amundsen» i 2012. Foto: Kongsberg

Naval Strike Missile

Forsvaret skriver at alle våpen skal ut av fregatten. Det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før hevingen, og hva som kan vente til fregatten er transportert til Haakonsvern. Vurderingen for å hente ut ammunisjonen før hevingen blir basert på å redusere risiko til hevingsarbeidet, og behovet for sikringstiltak i senere faser av operasjonen.

Fregattene i Fridtjof Nansen-klassen er alle utrustet med Kongsberg-missiletet NSM («Naval Strike Missile») og luftvernmissilet RIM-162 ESSM («Evolved Sea Sparrow Missile»).

Fregattene har åtte stykk (2x4) launchere med missil (LMM) for NSM og missilavfyringsssystemet VLS Mk 41 med åtte celler og fire ESSM i hver celle.

De første norskproduserte kryssermissilene ble installert på KNM «Roald Amundsen» 30. mai 2012. Fire år senere, etter at de nødvendige testfyringene og den tekniske evalueringen var gjennomført, var missilsystemet ferdig levert og operativt på hele fregattvåpenet samt kystkorvettene i Skjold-klassen.

