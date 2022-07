Her går robothunden på E18 ved Lysaker

Ramstadsletta: Med lange, svarte bein og en gul kropp beveger den seg smidig langs den travle formiddagstrafikken på E18 i Bærum.

Robothunden Spot kan både se og høre. Den kan ta bilder med et 360 graders kamera, gjøre analoge sensormålinger og ta detaljerte bilder med PTZ-kamera. I tillegg kan den bruke infrarødt kamera for å avdekke varmgang og akustisk kamera for å lete etter ulyder.

Denne dagen er den påmontert en skanner og hentet frem for å vise hva den kan bidra med i et stort veiprosjekt som drives tett innpå en trafikkert motorvei.

– Det er helt klart et svært interessant sikkerhetsaspekt ved bruk av denne typen roboter, sier Marius Fidje Hope.

Ulike kameraer kan gi ulik data når SPOT sendes ut på tur i et anleggsområde. Her på E18. Foto: BuildingPoint

Godt egnet for E18

Hope er BIM-ansvarlig for E18 Vestkorridoren, altså ansvarlig for bygningsinformasjonsmodellering. Det enorme veiprosjektet ligger tett på trafikken på motorveien ved siden av. Selv om fartsgrensen langs byggeplassen er satt ned fra 80 kilometer i timen til 60, er det fremdeles et risikabelt sted å jobbe om man skal gjøre målinger langs den trafikkerte veien.

– Vi kommer nok aldri til å stille krav om at man må bruke denne typen roboter i anbudene våre, men vi kan nok stille funksjonskrav som gjør at de egner seg godt i en del prosjekter. Særlig i prosjekter som enten krever arbeid i utfordrende terreng eller er tett på annen trafikk, som her, sier han.

Det er Norconsult som sammen med utvikler BuildingPoint har tatt med seg robothunden til E18 denne dagen.

BuildingPoint ønsker å identifisere de beste bruksområdene for hunden og effektivisere dataflyt i anleggsprosjekter.

– Vi ser absolutt for oss at denne type teknologi kan egne seg godt på prosjekter som dette. Det vil ha mye å si for sikkerheten i prosjektet om man kan bytte ut mennesker med roboter når det skal gjøres arbeid tett innpå trafikk, sier Gjermund Dahl, leder for digital transformasjon hos Norconsult.

Enklere å følge opp

Andre steder han mener roboten kan ha en stor sikkerhetsgevinst er i tunneler i forbindelse med sprengning, for både vei og jernbaneprosjekter.

– Jernbaneprosjekter er ofte enda mer risikofylte enn veiprosjekter ved at man i en del tilfeller må jobbe på innsiden av jernbanelinjen på tross av at det er tog i drift på sporet. Å skifte ut mennesker med roboter i de arbeidsoppgavene der det er mulig vil ha mye å si for sikkerheten i prosjektet, sier Dahl.

Norconsult er prosjekterende for Skanska i arbeidet med den nye Europaveien mellom Strand og Ramstadsletta. I den forbindelse mener også Dahl at roboten kunne hatt stor nytte.

– Om vi kunne benyttet oss av Spot her, og fått kontinuerlig overvåkning av arbeidet som gjøres, hadde det vært mye enklere å følge opp prosjektet underveis og effektivisere overgangen til som bygget, sier han.

Og legger til at selskapet lenge har hatt mye fokus på data ut til anlegget.

– Vårt mål er å ta del i hele verdikjeden, som også betyr dataflyt tilbake til kontoret.

Spot kan for eksempel programmeres til å gå daglige runder med laserskanner på anleggsplassen. Foto: BuildingPoint

Spent på utviklingen

Robothunden, som er utviklet av Boston Dynamics, kan i dag brukes i halvannen time før batteriet må lades opp. Den fjernstyres via et innebygd wifi-nettverk, men skal etter planen i løpet av kort tid også kunne styres via radiosignaler.

Den kan programmeres til å følge bestemte ruter, hvor den kan samle data og utføre ulike oppgaver underveis.

Hope i Vegvesenet er spent på veien videre.

– Det er absolutt interessant med denne type teknologisk utvikling. Vi kommer til å følge med på utviklingen, og er spent på funksjonaliteten om man etter hvert knytter mer kunstig intelligens til funksjonen, sier han.

I dag koster Spot rundt 700.000 kroner. Hoper mener imidlertid ikke prisen er altfor skremmende.

– Selv om den er dyr er det langt ifra kostanden av et menneskeliv, det er et objekt som kan fullt ut erstattes om den hadde blitt påkjørt fordi den går for nærme og måler inn og noen kjører ut og kjører på den. Det ville vært uheldig. Men det er jo bare en robot, sier han.