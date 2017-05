Her er rundkjøringen som har syv rundkjøringer i ett

Er du i tvil om hva du skal gjøre når du kjører inn og ut av rundkjøringer? Det er ikke så rart. Det er nemlig ingen særskilte trafikkregler som sier hvordan man skal forholde seg i rundkjøringer.

Rundkjøringer er utformet ulikt, med ulike antall felt, og ulikt antall avkjøringer. Og jo flere alternativer man har, jo mer forvirrende kan det bli.

Men ingen norske rundkjøringer bør være i nærheten av så forvirrende som rundkjøringen i Swindon, England.

Kjører i begge retninger

I motsetning til en typisk norsk rundkjøring med ett eller to felt og et sted mellom tre og fem avkjøringsmuligheter, er nemlig denne rundkjøringen syv rundkjøringer i ett.

Rundkjøringen har så mange som fem felt og seks avkjøringsmuligheter.

Den lar biler kjøre i begge retninger avhengig av hvor de skal, og gir førere muligheten til å kjøre flere alternative ruter for hver utkjørsel - godt illustrert i videoen over, som er laget av Wired.

Rundkjøringen ble designet av Frank Blackmore som jobbet for the British Transport and Road Research Laboratory i 1972.

Øker generelt sikkerheten

Selv om ikke alle er så glad i å kjøre i rundkjøringer, har rundkjøringer generelt stor betydning.

Både i Trondheim, Bergen og Stavanger har trafikksikkerhet vært et viktig argument for å etablere rundkjøringer, ifølge Sintef.

Og ifølge Wired har det bare skjedd en dødsulykke de siste fem årene i den enorme rundkjøringen i Swindon.

Til tross for dette, er det mange som misliker den kaotiske rundkjøringen, som i 2007 ble kåret til en av Englands ti verste rundkjøringer.