Her er neste generasjons TV-teknologi fra Samsung

Samsung har fulgt etter LG og snakket om hva som er nytt på TV-siden. For begge to handler det om flere lysdioder og mer presis kontroll på baklyset. Samsung kaller dette for Neo QLED, mens LG går for QNED. Akronym-bonanza altså.

Onsdag kveld presenterte Samsung årets nyheter innen TV-teknologi, i forkant av den store forbrukermessen CES, som avholdes i Las Vegas hvert år. I år er konferansen virtuell, på grunn av covid-19.

Neo QLED

Mens OLED er det LG har i sine toppmodeller, har de fått en voldsom konkurrent i Samsungs QLED. Det er ingen tvil om at de ser på OLED som sin fremste konkurrent på teknologisiden. Derfor Neo QLED.

Denne varianten er basert på to teknologier. Den ene er Quantum Mini LED, den andre Quantum Matrix-teknologi. I tillegg skal en ny, oppgradert prosessor sørge for at bildet blir enda bedre. Og den har de selvfølgelig kalt Neo Quantum Prosessor. Mye nytt og kvante her altså. Markedsfolkene har boltret seg grundig.

Ultrakrympet: de mye lysdiodene er 1/40 del av størrelsen til de Samsung har i dag. I tillegg er de ikke lenger omsluttet av en linse for å samle lyset. Det gjør de bedre uten. Foto: Samsung

Men la oss se på dette i litt mer detalj, selv om det ikke er så mye av det tilgjengelig ennå. Quantum mini LED handler om at lysdioden som utgjør baklyset i LCD-panelet bli mindre. Mye mindre faktisk. En av de nye er bare 1/40 del av de vi finner i dagens TV-er. De har en størrelse på 12 x 12 x 4 mm. Samsungs nye lysdioder er 0,4 mm x 0,2 x 0,1 mm. Altså omtrent som et sandkorn.

Det Samsung holder tett om er hvor mange lysdioder de har plasser bak panelet og hvor mange dimmesoner de er delt inn i. Det siste oppgir de neppe likevel. De vil ikke ha noen krig om at min er større enn din, for ikke si mindre enn. En bieffekt av mindre lysdioder er at TV-ene bli vesentlig tynnere.

Langt mindre strølys utenfor sonen

Så er det Quantum Matrix-teknologien. Den handler om at de har fått bedre styring på lyset. Det er langt mindre strølys som havne utenfor den sonen de skal lyse opp.

Resultatet av de to teknologiene er at man kan skape svartere svart og unngå såkalt blooming, det vil si at baklyset vises i kantsonen av det som skal lyses opp. Begge er selvfølgelig rettet direkte mot OLED.

Her hører det med at prosesseringen i de nye TV-ene er mer finkornet. De behandler og viser luminansen, det vil si gråskalaen i 12 bit i stedet for 10 bit. Altså i 4096 trinn mot 1024 før. Det skal gi mer oppløsning som blir mest synlig i de aller mørkeste og lyseste delene av bildet.

Smartere prosessor

Samsung har jobbet hardt med selve prosesseringen av bildet i mange år og lansert stadig nye avanserte prosessorer som bruker AI. Nå kommer Neo Quantum Prosessor. Den har hele 16 neurale nett som hver jobber med ulike deler av bildet. En kan ta seg av gress, en sand, en blomster, en ansikter osv.

Resultatet er at hver bilde blir behandlet og optimalisert selv om utgangspunktet er dårlig. Oppløsningen kan være lav, bildet kan ha mye støy og mange andre ting som kan påvirke kvaliteten vil bli fikset av prosessoren. I tillegg til all den vanlige bildebehandlingen selvfølgelig.

Nærmer seg OLED: Om Neo QLEWD blir like bra som OLED på svartnivå og detaljer i lys og mørke gjenstår og se, men mye taler for at dette nærmer seg. Foto: Samsung

Fra mini LED til micro LED

Samsung har kanskje tatt ledelsen på å gjøre lysdiodene i baklyset små, men det er ikke bare mini det handler om. Samsung har også mikro LED TV-er. Men det er noe helt annet. Dette er TV-teknologien for dem som har problemer med at bankkontoen flyter over.

Det er tre år siden Samsung på den store forbrukermessen CES viste den første TV-en med micro LED. Den kalte de The Wall. Teknologien her er at de bruker lysdiodene direkte. Ikke organiske som i OLED, men uorganiske som i vanlige fargede lysdioder. Men UOLED høres ikke flott ut, så det ble micro LED. Den har de nå kommersialisert, og du kan snart kjøpe den i opptil 110 tommer størrelse som får bildet fra 24 millioner små lysdioder i rødt grønt og blått. Fordelen med teknologien er at dette er fargede lysdioder; røde, grønne og blå. Ingen fargefilter altså, og dermed vesentlig mer lysstyrke og mindre energitap.

Samarbeider bedre med mobilen

Før har Samsung hatt innebygget webkamera. Det tok de bort på grunn av sikkerhet. Nå blir det mulig å koble de nye modellene til et eksternt kamera og bruke TV-en til videokonferanse med opptil 32 personer med Google Duo.

TV-ene vil zoome inn på deg slik at du har akkurat passe størrelse om du sitter noen meter unna i sofaen. TV-ene vil også få masse ny funksjonalitet til videospillere. Du kan bestemme hvor på skjermen du vil ha bildet hvis du gjengir spillet i 32:9 oppløsning.

Gjennom mange år har Samsung utviklet sin egen teknologi for å bruke mobilen som en slags PC. Det er ikke helt nytt, men nå ønsker de å få mobilen og TV-ene til å samarbeide mer. Det blir som å ha en gigantisk PC-skjerm hengende foran deg mens du lener deg tilbake og surfer rundt eller saumfarer et regneark. Et alternativ til Netflix kanskje?

Hva alt dette skal koste og når det kommer er uvisst. Men normalt kan man kjøpe de nye modellene med teknologien som lanseres på CES utpå vårparten.