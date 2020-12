Nok et akronym i TV-teknologijungelen

Det er nesten forunderlig hvordan Samsung og LG navngir teknologiene sine slik at kunder misforstår.

Det begynte egentlig på bred basis etter at man lenge hadde hatt en slags våpenhvile mellom plasma-TV og LCD-TV. Så, for rundt 10 år siden, tok man i bruk LED som baklys i stedet for lysstoffrør. Det gjorde at man kunne lage tynnere skjermer og etter hvert billigere. Men også lage et nytt navn på teknologien. Plutselig snakket alle om LED-TV-er. Det var ingen som snakket om lysstoffrør-TV-er før det. Poenget var selvfølgelig å lokke kjøperne med noe nytt. I praksis var det ikke noen veldig stor overgang. LED-lysene var like fattige på røde og grønne farger i det hvite lyset som lysstoffrørene.

For å bøte på det laget både Sony og Samsung TV-er med røde, grønne og blå lysdioder til baklyset. De kunne by plasma-TV-ene på konkurranse om fargegjengivelse, men de ble veldig kostbare. Hvite lysdioder var mye billigere.

OLED

Både Samsung, LG og andre jobbet intenst for å lage OLED-TV-er. De mente at dette var neste teknologi ut som skulle erstatte LCD. Men de valgte helt ulike strategier for å komme til mål. Samsung mente at RGB-OLED var tingen. Det hadde de nok rett i om de hadde klart å produsere dem. Det er den samme teknologien de bruker i telefonene sine og som de har tatt til over 12 tommer i sitt nyeste nettbrett. Men å produsere dem i 55 tommer og mer viste seg å være nesten umulig.

LG derimot hadde kjøpt teknologien som Kodak utviklet som het White OLED. Den var mye enklere å produsere i store størrelser. Kort forklart er dette en stor skjerm med tre OLED-sjikt som til samme gir hvitt lys. De deles opp i subpiksler som hver drives av en transistor. Fire slike subpiksler gir et piksel. Tre av dem må ha fargefiltre siden hvert subpiksel bare kan gi hvitt lys. Et subpiksel har ikke fargefilter og er med å styrke lysnivået.

Fordelen med LGs teknologi, som de selger til en rekke andre TV-produsenter i form av paneler, er det dype sortnivået. Ulempen er at OLED er begrenset i lysstyrke. Fargefiltrene tar mye av den tilførte effekten. Uansett. OLED har vært en stor suksess for LG.

QLED

Så hva gjorde da markedslederen når de ikke kunne lage OLED. Det å kjøpe fra erkekonkurrenten ville vært forsmedelig. I stedet kom de opp med en teknologi som fjernet hovedproblemet med LED baklys. De brukte såkalte kvanteprikker. Det er ørsmå krystaller som har den egenskapen at de kan absorbere lys av en frekvens og sende ut lys med en annen frekvens. Det er størrelsene på kvanteprikkene som avgjør frekvensen på lyset som stråler ut.

Kvanteprikkene gjør dette med svært høy effektivitet. I stedet for å bruke hvite lysdioder bruker de nå blå. Det er mer effektivt. Kvanteprikkene fargekonverterer slik at frekvensen på det synlige lyset blir jevnt. I tillegg kunne Samsung øke lysstyrken på baklyset voldsomt til et område OLED har problem med å følge etter. OLED har også et potensielt problem med innbrenning, eller i hvert fall hadde. Genialt, men det stoppet ikke der. Kvanteprikker på engelsk kalles Quantum Dots, og det er Q-en som er cluet her. Nå kunne Samsung kalle TV-ene sine for QLED. Altså nesten OLED, som forbrukerne forventet å være neste teknologi. Når sant skal sies var QLED et genialt svar på utfordringen og gjorde at Samsung kunne fortsette som markedsleder.

QNED

Selv om LG har OLED-teknologien, som det ryktes vil jekkes opp til 1000 NITS på CES har de også en LCD-nyhet. De har sett seg lei på at Samsung høster markedet med QLED, så nå kommer de med QNED. Q for Quantum, N for NanoCell, som er deres LCD-teknologi og ED for ett eller annet. Kanskje Emitting Diode eller noe annet. Uansett, QNED er ganske likt QLED og det er vel det som er meningen.

Mini LED

De 10 nye TV-ene med denne teknologien som skal lanseres på CES får også Mini LED bakbelysning. De kommer i modeller opptil 86 tommer og det er vel den som skal få de 30 000 små lysdiodene som skal stå for baklyset. De er fordelt på 2 500 soner med lokal dimming og det høres veldig bra ut. Et utrolig sortnivå med en kontrast på opptil 1 000 000 : 1, en voldsom lysstyrke, stort fargeområde og fenomenal fargenøyaktighet, lover LG, uten å gå mer i detalj.

LG er ikke alene om å ha mini LED. Mange produsenter er på akkurat samme sporet og det vil forundre oss om Samsung ikke kommer med noe om overgår dette på CES. Det er også klart at Samsung planlegger å komme med fargefilterløse TV-er hvor de i stedet bruker kvanteprikkene på en ny måte. De må ikke belyses med fotoner for å sende ut eget lys. Dette vil i så fall bli en teknologi som både kan gi svært høy lysstyrke og være mye mer effektiv enn dagens teknologier med fargefiltre.

Først til mølla

Nå handler det om å komme før de andre i annonseringene. Det høres ut som QNED Mini LED har egenskaper som kan banke OLED, og her ligger nok LGs dilemma. De kan jo ikke ødelegge gåsa som verper gullegg, men den som verper egg i platina.