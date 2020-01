Samsungs The Wall: Bildeopplevelsen er fantastisk, men prisen er en nedtur

Las Vegas/CES: Det er vanskelig å ikke bli imponert over Samsungs The Wall. Det er et konsept de har raffinert over flere år og som er i salg. Men til hvilken pris? Utgaven de viser her på CES, som er på hele 292 tommer, koster rundt 1,6 millioner euro (15,8 millioner kroner). Det krever vel egentlig at du ofrer noen rom i andre etasje for å få takhøyde nok.

Alternativt kan du klare deg med fjerdeparten av størrelsen og prisen. For The Wall er det ikke mulig å produsere i et stort flak. Den er bygget av moduler som settes sammen som et puslespill. Og det skal sies at i løpet av de årene vi har sett konseptet utvikle seg blir det stadig vanskeligere å se skjøtene.

Om dette blir arvtakeren til OLED og QLED er vanskelig å si, men dette er en ekte LED-TV bestående av ørsmå piksler bestående av fargede lysdioder. Det gir svært høy energieffektivitet, for det trengs ingen fargefiltre som i OLED- og QLED TV-er som stikker av med mer enn halvparten av lysstyrken.

Rammeløs

Årets store nyhet fra Samsung er en kombinasjon av bilde og lyd. I 2020 8K toppmodellene har de så å si fjernet hele rammen. 99 prosent av frontarealet er skjerm.

Her finner vi også flere høyttalerelementer både på sidene og oppover. I tillegg kan TV-lyden samarbeide med en Q-serie lydplanke slik at de sammen gir den beste lyden. Det er en interessant tilnærming fordi de fleste lydplanker overtar hele jobben, og så blir ganske gode TV-høyttalere arbeidsløse. Ved å la alle jobbe får de nye modellene en helt annen dybde i lyden og man får mer ut av stereoinformasjonen som ligger i signalet. Demonstrasjonen vi fikk på CES var virkelig overbevisende.

Sero

Samsung har laget et nytt TV-konsept for alle som tar video med mobilen stående loddrett. Ifølge dem er de aller fleste tatt i dette formatet. Så i stedet for at videoen dukker opp som en stripe i midten av skjermen, hvorfor ikke dreie hele TV-en 90 grader og fylle skjermen? Sero er koreansk for vertikal, og denne 43 tommeren kan dreies på standen den selges sammen med som har integrert 4.1 lyd. God ide? Kanskje for noen?

The Frame

Seros display kan vendes slik at du kan se innhold fra mobiltelefonen på TV-en. Foto: Samsung

Frame-modellene er nå kommet til 4. generasjon. Den er utvidet med svært så stuevennlige modeller i 32 og 75 tommer.

Dette konseptet selger veldig godt fordi TV-ene kan opptre som kunst når man ikke ser på TV. Genistreken er å regulere ned baklyset slik at det ikke stråler som en TV, men ser ut som et vanlig bilde som henger på veggen. De kaller det artmode. Nok en genistrek er å gjøre kunstreproduksjoner tilgjengelige for brukerne. Man kan kjøpe dem, eller abonnere for 49 kroner per måned.

Antallet kunstverk øker stadig. Fra 411 malerier fra 11 gallerier i 2017, har de nå 1200 malerier fra 38 gallerier. Nå har også naturfotografen Emil Sollie kommet inn i samlingen med en del temmelig spektakulære bilder av nordlys og andre motiver fra Nord-Norge.

Det bør nevnes at alle de vanlige QLED-TV-ene har en liknende funksjon som kan vise dine egne bilder og illustrasjoner, men de kan ikke abonnere på kunst slik som The Frame.

Flere Rammer

Navnet Frame hadde kanskje ikke passet så godt om man ikke kunne ramme inn TV-en. For det kan man. Samsung selger rammer i ulike utførelser og materialer som festes magnetisk på skjermen og «skjuler» at det dreier seg om en TV. Nå kommer det flere ulike slike rammer.

– Det er viktig at en slik TV skal henge tett inn til veggen. Den kommer med alt som skal til, inklusive veggfestet. Nå er det jo ikke alle som er så stø på hånden når de henger opp slike, men festet til TV-en kan vippes fem grader til hver side, så da kan selv den verste hobbyhåndverker få den i perfekt vater, sier salgssjef i Samsung Norge, Paal Anders Jansen.