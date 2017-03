Nå skal alle data fra skip, offshore og industri opp i skyen

ASKER: Kongsberg Gruppen stilte med det meste som var av direktører og sjefer og lanserte mandag det som i deres øyne er den første reelle plattformen for å utnytte alt som er av sensorer, Internet of things (IoT) og pirke i kunstig intelligens, maskinlæring og mer autonomi.

Under merkenavnet «KognifAI» har selskapet laget en plattform i skyen, med all mulig sikkerhet. På plattformen kan det bygges digitale tvillinger.

Plattformen skal være grunnlaget for et helt økosystem av digital samhandling.

Lar andre slippe til

På samme måte som Apple og Google lar apputviklere bygge applikasjoner på iOS og Android, vil Kongsberg la andre utviklere slippe til på sin plattform.

– Kognifai er mye mer enn smarttelefon-plattformen er. Kognifai åpner for samarbeid, utvikling og er en digital markedsplass. Alle applikasjonene på plattformen er integrert slik at brukere kan samle, lagre, kombinere, analysere og ta i bruk data de genererer, forklarer Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Kongsberg har gradvis utviklet plattformen fra 2014, først som et internt verktøy for å sette fart i digitaliseringen. Men de så raskt mulighetene som lå i å åpne og bruke plattformen for eksterne slik at de også raskere kan ta del i den digitale transformasjonen.

Utveksling av data på tvers kan sette ytterligere fart på digitaliseringen.

«Tested and proven»

Den offisielle lanseringen av Kognifai skjedde ikke uten forutgående testing med pilotkunder. Blant annet har et containerskipsrederi vært med. Ikke bare har de prøvd ut fjernovervåking, men også integrert navigasjon og ruteplanlegging.

Data fra værobservasjoner, andre skip og eventuell kø og ventetid ved mottakshavn, kan legges inn og brukes for å legge opp en optimal rute, hastighet og ankomst.

Motorovervåkingen er analysert så kaptein og maskinsjef får beskjed om hva som er mest optimalt med tanke på drivstofforbruk.

Skip kan samarbeide og utveksle informasjon seg imellom, både internt i rederier, og med andre skip i samme farvann eller rute. I sanntid.

Hele kjeden

I motsetning til mange andre som har lansert ideen om digital tvilling, deriblant DNV GL, har Kongsberg levert sensorer, utstyr og komponenter samt kontroll- og automasjonsutstyr til blant annet 18.000 skip.

De kan dermed bygge opp en digital modell og hente inn sanntidsdata fra det meste som er av utstyr om bord.

– Vår fordel er at vi allerede har tilgang til mengder av data. Rederiet eier dataene, men få bruker noe særlig av det i dag. Dersom rederiet ønsker det, kan Kongsberg overta alt ansvar for overvåking og kontroll av maskineri og utstyr, sier Andreas Jagtøyen, direktør for energisystemer i Kongsberg Digital. Han har jobbet med maritim industri det meste av karrieren.

Alle de store motorfabrikantene, som MAN, Wärtsilä, samt leverandører av viktig utstyr på skip og oljerigger, tilbyr å overta ansvar for overvåking og vedlikehold på utstyr de selv har levert. For å gjøre det, må de innom et kontroll- og automasjonssystem om bord. I mange tilfeller er det levert av Kongsberg.

– Vi har mest sannsynlig levert mange av sensorene som er plassert på utstyret allerede. For at leverandørene skal få tilgang til dataene, må de innom kontrollsystemet. Derfra sendes dataene til rederiet eller til dem som rederiet gir tilgang. Vi tilbyr å lagre og bruke dataene i en plattform i nettskyen, sier Jagtøyen.

Har lært av fornybar

Internt i Kongsberg har utviklingen av den digitale plattformen gjort det mulig å trekke på ulike fag og bransjer og dermed se verden med nye øyne. Kongsberg-representantene snakket om å bryte ned siloer og arbeide på tvers.

– Vi har lært mye av fornybar-sektoren om tilstandsovervåking av roterende utstyr samt av forsvarsenheten blant annet om datasikkerhet, forteller Jagtøyen.

Havari av store lagre og roterende utstyr i vindturbiner er svært kostbart. I verste fall må hele nacellen skiftes ut. Nedetiden kan bli lang og reparasjonen dyr.

– Fra fornybarsektoren har vi lært veldig mye om metaller og hvilke signaler man får via sensorer før noe bryter sammen. Den lærdommen har vi tatt med oss i overvåking av motorer og roterende deler i skip og rigger. Informasjonen analyseres og systemet kan lære seg til å tolke signalene, som en form for maskinlæring, sier Jeppe Sverdrup i Kongsberg Digital.

Jagtøyen understreker at kundenes data skal være trygge, selv om de ligger i skyen.

– Microsoft og andre leverandører bruker enorme ressurser på sikkerhet. I tillegg legger vi vårt sikkerhetssystem på toppen, sier han.

Maskinlæring og AI

Teknologidirektør Christian Møller i Kongsberg Digital prøver å avmystifisere kunstig intelligens og maskinlæring.

Han trekker sammenlikningen med å gå en lang tur gjennom vanskelig terreng og ulike og varierende hindringer.

Når man gjentar turen mange ganger, finner man snarveier, smartere ruter, tilpasser vær og føre og kjenner igjen andres handlingsmønstre. Ved hjelp av programmer, systemer og applikasjoner som snakker sammen på en felles, åpen plattform, kan maskinen lære seg hva som er smart. Det blir dermed en form for kunstig intelligens.

– Alt en kunde trenger for å kunne nyttiggjøre seg den digitale plattformen og alle mulighetene, er internettforbindelse og en nettleser, sa Møller under presentasjonen.

Han talte varmt for å bruke den digitale tvillingen til opplæring. «Think ahead» – og spør «What if?».

– Tenk deg at du skal utføre en krevende operasjon eller reparasjon. Da er det en stor fordel å kunne trene under sikre omgivelser, gang på gang, på en digital tvilling. Du kan simulere hva som helst, sa Müller.

Simulatortrening

Markedssjef for marine simulatorer, Anne Voith, viste fram en VR-løsning for å simulere maskinromsoperasjoner.

– Denne kan du ta i bruk på et fartøy, finne et lite rom og installerer programmet på en PC, ta på VR-briller og øve. Eller du kan drive opplæring av mannskap i ledige stunder, påpeker hun til TU.

Med en digital tvilling, som oppdateres i sanntid, kan simuleringer av hva som helst gjøres ut fra reelle forhold.