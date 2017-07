Her er heisen som svever sidelengs

Glassheisen i Charlie og sjokoladefabrikken tar deg opp, ned, sidelengs, på skrå, og alle andre veier du kan tenke deg.

På tampen av 2014 lanserte tyske ThyssenKrupp heiskonseptet Multi, muligens litt inspirert av Roald Dahls bok. Dette er heiser som beveger seg både vertikalt og horisontalt, helt uten vaiere.

Nå har heissystemet gått fra tegnebrettet til konkret virkelighet. ThyssenKrupp har reist et 246 meter høyt testtårn i byen Rottweil, sørvest i Tyskland, for å demonstrere systemet.

I tre av byggets tolv testsjakter prøves systemet nå ut. Som det fremgår av bildene og videoen (se nederst i atikkelen), er systemet laget for demonstrasjonsformål.

Vognene er laget i full størrelse med en dybde på 1,25 meter og en bredde på 1,80 meter. Jasmin Fisher, kommunikasjonssjef i Thyssenkrupp Elevator, forteller til TU.no at de planlegger en dypere utgave av heisen for å oppfylle krav til universell utforming.

Svever

Dette testtårnet ble bygget i den tyske byen Rottweil for å teste Multi-systemet. Foto: KIDKUTSMEDIA/ThyssenKrupp

De tradisjonelle vaierne er forkastet til fordel for lineærmotorer montert på hver enkelt vogn. Motorene er hentet fra tyske Transrapids magnetiske levitasjon-tog.

Kraftige magneter montert på heisene sammen med magnetiserte spoler som løper langs heissjakta gjør at skinnesystemet og vognene frastøter hverandre. Det får vognene til å sveve. Ved å slå spolene av og på skaper man magnetiske felt som er sterke nok til å dra vognene i den retningen man ønsker.

Det hele likner egentlig mer på et togsystem enn en tradisjonell heis.

– Vi tok et tog, justerte det 90 grader opp og satte det inn i en sjakt, sier Markus Jetter, leder for produktutvikling av systemer og komponenter i ThyssenKrupp, til Wired.

Skinnesystemet har egne vekslere som roterer, slik at vognene endrer retning.

Produsenten utvikler algoritmer for å beregne hvordan de ulike vognene raskest mulig kan komme seg dit de skal uten å kollidere.

Kommer til Berlin

I 2019/2020 vil skal det første kontorbygget bygget med heissystemet stå ferdig. Foto: Christian Engels/ThyssenKrupp

Det tyske heisfirmaet har fått sin første Multi-kunde i nederlandske OVG Real Estate. Systemet skal implementeres i nybygget East Side Tower Berlin, som skal stå ferdig i 2019/2020. Dette blir en 140 meter høy kontorbygning.

Tre av tolv sjakter i testtårnet brukes til Multi-systemet. Foto: Christian Engels/ThyssenKrupp

Systemet blir ikke billig. Ifølge Wired vil det koste mellom tre og fem ganger så mye som en vanlig heis. Produsenten sikter seg imidlertid inn på bygg over 200 meter i businessmarkeder hvor arealkostnaden er høy.

Systemet skal nemlig være mer fleksibelt og kreve mindre areal enn vanlige heiser. Man skal dermed slippe å designe skyskraperen rundt heisen. Selskapet oppgir at man kan få opptil 25 prosent mer bruksareal ved hjelp av systemet, men dette kommer naturligvis helt an på utformingen.

– Kortere ventetider

Konvensjonelle heiser har én vogn per sjakt. Dette antallet kan økes drastisk i Multi-systemet. Dette er mulig ettersom vognene kan flytte seg sidelengs for å ikke komme i veien for hverandre. Større kapasitet skal bety kortere ventetider. Man skal aldri måte vente mer enn mellom 15 og 30 sekunder på en ledig vogn.

Vognene lages i karbon komposittmateriale, som ifølge selskapet skal gi en vekt på rundt 50 kilo. En vanlig heis veier til sammenligning rundt 300 kilo. Det maksimale kraftbehovet skal også reduseres med 60 prosent sammenlignet med konvensjonelle heiser.

Bakgrunnen for systemet er det økende urbaniseringen, med flere folk på mindre grunnareal. Dette har igjen ført til flere høye bygninger.

Kan komme til Norge

Systemet ble demonstrert for første gang i slutten av juni. Foto: Christian Engels/ThyssenKrupp

Tarald Huse, leder for nye heiser i ThyssenKrupp Norge, sier det slettes ikke er utenkelig at heissystemet kommer til Norge.

– Vi ser på heiskapasiteten her, og det er flere steder slike systemer kan egne seg. Samtidig er produktet i en tidlig fase, sier Huse til TU.

Se avdukingsvideo av systemet her: