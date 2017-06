Her åpner Bellona den første ladestasjonen i Murmansk

Bellona har åpnet en ladestasjon for elbiler på innbyggerne i Murmansk i Russland. Ladestasjonen er en gave til byens elbilister.

Det er Bellona og Klima- og miljødepartementet som har finansiert gaven. Målet er å gjøre det enklere for byens innbyggere å velge elbil.

– Denne milepælen vil gjøre det enklere for flere bilister i Murmansk å gå over til elbil. Infrastruktur som ladestasjoner er avgjørende for å motivere flere lokale bileiere til å velge miljøvennlig, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona i en pressemelding.

Økende interesse

Han hevder at det er en økende interesse for elbiler i Russland, og håper at flere blir inspirert til å velge slik bil. Lokale myndigheter og bedrifter har bidratt med å tilrettelegge infrastruktur for laderen, og på sikt ligger det an til at det kan komme flere ladestasjoner i byen.

Dette er ikke det første elbilfremstøtet Bellona har gjort i Murmansk. I 1992 fraktet de en elbil med skip dit, og i 2014 kjørte de en Tesla fra Kirkenes til Murmansk.

Murmansk har høy luftforurensing, og bilparken er en stor kilde til dette her som i andre byer. I en tale under åpningen sa Bøhmer at håpet er at prosjektet blir første byggestein i en infrastruktur for elbiler i byen.

Ladestasjonen ble åpnet lørdag av Murmansk-regionens viseguvernør. Tilstede var også byens eneste Tesla-eier, og demonstrasjonsbiler levert av Renault.

Fire-fem elbiler

Laderen er plassert ved et Park Inn-hotell i byen, og byr på to 22 kilowatt type 2-uttak. Det er kanskje ikke all verdens ladekapasitet, men burde være nok til de elbilene som finnes i byen.

Bøhmer sier til Teknisk Ukeblad at han ble fortalt at det er fire eller fem elbiler i byen. Han har oppfordret det norske konsulatet i Murmansk om å gå til innkjøp av elbil for å bidra til en økning.

Selv om det selges få ladbare biler i Russland, er det gjort noen tiltak for å legge til rette for dette. I 2015 ble det kjent at statsminister Dmitry Medvedev undertegnet et dekret som krevde at alle bensinstasjoner måtte tilby lading innen 1. november i fjor.

Ingen bøter til de som ikke følger ordren

Det har imidlertid ikke ført til en eksplosjon av lademuligheter for russiske elbileiere. Svært få bensinstasjoner har installert lademuligheter, forteller Bøhmer.

For selv om beslutningen er tatt, og alle bensinstasjoner i landet nå skulle ha ladetilbud, er det ingen straff for de som ikke har gjort dette. Dermed er det i realiteten verken positive eller negative incentiver for bensinstasjonseiere å faktisk installere lademuligheter.

Men det er ifølge Bøhmer en økende interesse for elbiler i Russland.

– I St. Petersburg og Moskva er det mange elbiler. Gode gamle Lada utvikler en elbil, og så videre. Så jeg tror vi kan se en ganske stor endring om noen år også i Russland, sier Bøhmer.

Men i motsetning til i Norge og mange andre land, er det ingen spesielle elbilfordeler i Russland.

– Det er noe vi prøver å bidra til, nettopp det å bruke Norge som eksempel og si at om man kan få til en vellykket elbilsatsing så er myndighetene nødt til å gå foran. Både med å bygge infrastruktur og dette med fordeler, sier Bøhmer.