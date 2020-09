Her ankommer den nye Oslotrikken byen for første gang

Onsdag morgen kom den aller første av Oslos nye trikker til hovedstaden og ble satt på skinner utenfor Grefsen vognhall.

Trikken ankom Drammen havn i to deler i helgen, og settes nå sammen til en 34 meter lang trikk med universal utforming.

Det neste året skal denne, samt en trikk til, teste ut i hver krik og krok av Oslos trikkeskinner, og fra nyttår 2021 kan reisende være med på å teste de nye trikkene når de settes inn i ordinær trafikk.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med testkjøringen på de flotte, oppgraderte sporene som er lagt rundt i byen. Aldri før er det satset så tungt på trikk i Oslo. Innen 2024 vil de nye trikkene ha erstattet dagens gamle trikker, sier Cato Hellesjø, leder av Oslos trikkeprogram og konsernsjef i Sporveien.

Denne helgen ankom trikken Drammen havn med båt. Foto: Sporveien

Dobbel kapasitet

Planen er at alle hovedstadens gamle trikker skal skiftes ut frem mot 2024. I tillegg skal det settes inn 15 flere trikker enn i dag.

De nye trikkene er lengre, de har plass til flere, og er universelt utformet uten den gamle trappen opp fra gateplan.

Til tross for at det bare er snakk om et fåtall flere trikker, er planen at de vil gi en dobling av dagens kapasitet, og kunne frakte 100 millioner mennesker i året.

– Størrelsen på trikkene sier veldig lite om hvor mange passasjerer det er plass til. I dagens trikker er det svært dårlig plassutnyttelse, blant annet på grunn av de høye hjulakslingene. Vi har brukt mye tid på å optimalisere layouten i de nye trikkene så vi kan få best mulig utnyttelse av plassen, har Bjørn Bjune, prosjektsjef Sporveien Trikken AS tidligere forklart til Teknisk Ukeblad.

Trikken ankom Drammen i to deler og settes sammen hos Sporveien i Oslo. Foto: Sporveien

Klimatilpasninger

Sporveien har vært opptatt av å kjøpe en velutprøvd standardtrikk, så plattformen til de nye trikkene er de samme som er i bruk i både Edinburgh, Budapest, Melbourne, Beograd og en rekke andre større byer.

Det har imidlertid vært svært viktig å tilpasse trikkene til det norske klimaet.

De er derfor bestilt med doble vinduer for å få bedre isolasjon i trikkene og med kapslinger på taket for å dekke til kabelkanaler så man ikke får snøansamlinger der.