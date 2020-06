Henter penger fra Japan – produserer i Norge

Mange hevet øyenbrynene da de hørte om wheel.me, det norske oppstartsselskapet som skal revolusjonere flytting av møbler, skap, sykehussenger og andre flyttbare moduler – ikke minst i industrien. Selskapet setter motoriserte hjul i enden av for eksempel stol- og bordben. Ved hjelp av programvare og kommunikasjon flyttes da interiøret dit du vil. Alle på rekke eller alle tilbake til veggen. For eksempel.

Det hele virker magisk. Og syntes for godt til å være sant for mange. Nå har imidlertid wheel.me bevist sitt konsept overfor investorene og har hentet 16 friske millioner kroner i en ny emisjon. Det som fortjener oppmerksomhet denne gangen er at selskapet har fått med seg japanske Nabtesco i emisjonen. Eksisterende aksjonærer ble også med på runden. De inkluderer blant annet Idekapital Fund 1, Tore Engebretsen (ex. styreleder i Nordic Semiconductor), tidligere konsernsjef i Statoil, Harald Nordvik og ex-finansdirektør i Norwegian, Frode Foss.

Aksjonærlisten omfatter for øvrig også CEO Atle Timenes selv.

Ifølge wheel.me selv er det Nabtescos ventureselskap, Nabtesco Technology Ventures, som har skutt inn pengene i wheel.me. Produktet skal nå være ferdig utviklet. Midlene som nå hentes inn går dermed med til å gjøre alt klart for produksjon – i Norge.

– Norge er gode på dette. Vi har gode miljøer i flere klynger for automatisert produksjon. Fordelen er at vi får produksjonen nært. Ikke minst har pandemien vist oss at det kan være bra, forteller Timenes til TU.no. Han avviser også at det er mer kostbart å produsere i Norge enn ute.

Roboter er like dyrt i utlandet

Atle Timenes i wheel.me mener det er mange fordeler med å produsere i Norge. Foto: Wheel.me

– Nei, det vil ikke være rimeligere å produsere i andre land. Roboter koster like mye ute som hjemme. Råvarer også. Da er det knapt fordeler igjen ved å flytte produksjonen til lavkostland, sier Timenes, som også ønsker å fortelle mer om bruken i industri enn mulighetene til å flytte interiør.

– I starten fikk vi mye oppmerksomhet rundt flytting av møbler. Det er riktig, men en del medieskapte eksempler. Det er primært industrien vi jobber mot. Deriblant bilindustri. Vi bidrar til og flytter alt fra paller til traller. Du trenger ikke kjøpe nytt utstyr, men bare setter på hjulene. Det gjør løsningen rimeligere enn for eksempel å kjøpe nye Automated Guided Vehicles (AGV-er), forteller Timenes.

På selskapets kundeliste står blant annet Procter & Gamble, Porche, Webasto og Skanska. Store industrielle aktører forhåpentligvis snart får levert norskproduserte automatiserte løsninger.