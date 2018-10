Den norske duoen har utviklet selvkjørende hjul. Nå vil de flytte alt fra sykehussenger til vegger

Inspirasjonen til det vi kanskje kan kalle «hjulet 2.0» kom da Atle Timenes og Rolf Libakken hjalp familiene sine å flytte. Ikke bare én gang, men mange ganger. Den første ideen var å bygge inn skjulte hjul i alt fra møbler til skap og pianoer. Et lite løft, og vips, så kom det ut et hjul som gjorde flyttingen lettere og som trakk seg tilbake ved neste løft. Et mekanisk klikksystem, altså.