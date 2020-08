Helsemyndighetene frykter økt smitte etter koronautbruddet på Hurtigruten

– Vi frykter er større utbrudd, sier fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet til NTB. Folkehelseinstituttet (FHI) deler bekymringen.

– Det er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for at omfanget skal bli større enn det vi ser nå, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Søndag testet en fjerde passasjer positivt for covid-19 og holdes nå i isolasjon i Tromsø. De andre smittede passasjerene kommer fra Vesterålen, Rogaland og Drammen.

I tillegg er 36 medlemmer av besetningen smittet, og 32 av dem holdes nå i isolasjon om bord på skipet. Fire har ligget på sykehus siden fredag.

Smittet på begge seilaser

Utbruddet skjedde på skipets to siste seilaser til Svalbard 17. og 24. juli. To passasjerer ble smittet på den første seilasen, mens ytterligere to ble smittet på den andre.

Rundt 40 av de i alt 386 passasjerene befinner seg fortsatt i Tromsø, der de holdes i karantene under et strengere regime enn vanlig. Til nå har 21 av dem testet negativt for korona, opplyste Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) på en pressekonferanse søndag.

Politiet i Tromsø varslet søndag at de vil starte egne undersøkelser av utbruddet på Hurtigruten og om det kan foreligge brudd på smittevernloven.

Skipet ble søndag flyttet fra kaia i sentrum av Tromsø til Breivika lenger nord.

Ber passasjerer teste seg

De øvrige passasjerene befinner seg nå i 68 kommuner rundt om i hele landet. Både Hurtigruten, FHI og Helsedirektoratet oppfordrer nå alle til å teste seg.

– Vi har erfaring fra andre utbrudd på cruiseskip, at de kan bli store. Det er viktig at vi får kartlagt omfanget og stoppet videre smittespredning. Derfor er det så viktig at de som har vært om bord, går i karantene, og lar seg teste, sier Vold.

FHI ber nå samtlige kommuner som er rammet av utbruddet, om å sende inn oversikt over alle som er testet, og hva resultatet ble.

– Dette gjelder både de kommunene vi allerede har kontaktet, og kommuner der passasjerer kan oppholde seg midlertidig, sier Vold.

Varslet sent

FHI hadde et møte med skipslegen på Roald Amundsen onsdag, etter at en passasjer på den første seilasen hadde testet positivt for koronavirus. Ifølge Vold ble de da enige om at passasjerene på den første seilasen skulle varsles om et mulig utbrudd.

Men først fredag startet Hurtigruten arbeidet med å varsle passasjerene.

– Vi skulle nok ønsket at de hadde varslet tidligere, sier Vold.

Hurtigrutens direktør Daniel Skjeldam erkjente søndag at informasjonen ikke kom raskt nok ut.

– Vi var ikke forberedt på situasjonen, vi ventet ikke at det skulle være smitte om bord i skipet. Det er ingen unnskyldning, det skulle ha gått raskere, sier Skjeldam.

– Må være årvåkne

I tillegg til utbruddet på Hurtigruten, har det i det siste vært et større utbrudd i Moss, med 26 nye smittetilfeller. Også fra Sveio i Hordaland kom det søndag meldinger om nye smittetilfeller. Der er nå i alt 16 personer smittet.

– Ser vi nå starten på en ny bølge?

– Det er et godt spørsmål. Vi følger situasjonen nøye, og vi vet jo at med lettelser i tiltak og åpning av grenser er det risiko for økte smittetall. Nå ser vi at det er flere utbrudd. Hvis det er smitteførende personer som ikke oppdages i smittesporingen, og at vi får økt smitte mellom personer som vi ikke fanger opp, så vil vi få en økning i smittetallene, sier Vold.

– Det er viktig at vi fortsetter å være årvåkne og følger smittevernrådene, understreker hun.

Politiet skal granske koronautbruddet

Politiet i Tromsø starter mandag undersøkelser av koronautbruddet på Hurtigrutens skip MS Roald Amundsen. Hurtigruten lover å samarbeide.

– Vi samarbeider allerede tett med FHI, Tromsø kommune, smittevernmyndighetene og andre aktører. Vi kommer selvsagt også til å samarbeide med politiet og vil være tilgjengelige for dem når de trenger det, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NTB.

– Det aller viktigste nå er å følge opp alle som er berørt, og bidra til å spore og begrense smitten, legger han til.

Det var NRK som søndag kveld meldte at politiet i Tromsø nå vil opprette en undersøkelsessak.

– Vi kommer til å gjøre en vurdering om vi skal opprette en sak. Sannsynligvis kommer vi til å opprette en undersøkelsessak, sier politiadvokat i Troms politidistrikt, Christian Hanssen.

På bakgrunn av denne vil politiet vurdere om det skal startes etterforskning av straffbare forhold, som brudd på smittevernloven.

Slike brudd kan straffes med bøter eller fengsel.