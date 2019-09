Helikopteret i Alta kom rett fra vedlikehold da ulykken skjedde

100-timersinspeksjonen hadde blitt kvittert ut bare drøyt 3,5 timer før H125-helikopteret havarerte i Alta lørdag.

Det kom fram på en pressekonferanse onsdag, der politiet la fram ei tidslinje med sikre tidspunkt omkring ulykken, basert på logg fra Hovedredningsentralen, Helitrans, vitneavhør og elektroniske spor.

– Så langt er det avhørt 30 vitner i saken, men vi ønsker fremdeles kontakt med folk som har observert ulykken. Blant annet en turgåer som var på stedet like etter havariet skjedde og som var i kontakt med redningstjenesten, sa Alta-lensmann Øyvind Lorentzen på pressekonferansen.

Tidslinje

Ulykkeshelikopteret, et H125 med registrering LN-OFU, hadde kun loggført i overkant av 70 flytimer siden det ble levert fra Airbus-fabrikken i Marignane i Frankrike i juni.

I tidslinja politiet la fram, kom det fram at 100-timersinspeksjonen ble ferdig og loggført klokka 13.30 på lørdagen. Det tok av fra Alta lufthavn klokka 16.04 og fløy til Kvenvikmoen. Der ble det tatt om bord passasjerer for den første rundflygningen som pågikk mellom 16.40 og 16.53.

Klokka 16.58 ble motoren startet opp for den andre sightseeingturen. Klokka 17.04 sendte en av passasjerene et bilde på Snapchat uten tekst, med utsikt ut over Skoddevarre da helikopteret var på retur til Kvenvikmoen. To minutter senere mottok HRS melding om ulykken, og et Sea King-redningshelikopter på Banak ble «scramblet» to minutter senere.

Helikoptervraket ble fløyet ned fra fjellet tirsdag ettermiddag, og både politiet og Statens havarikommisjon for transport (SHT) har nå avsluttet arbeidet på ulykkesstedet.

Fortsetter på Kjeller

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i SHT forteller til Teknisk Ukeblad at komponentene sendes med bil til deres hangar på Kjeller der de starter videre undersøkelser rett over helga. Den franske delegasjonen, det vil si folk fra havarikommisjonen BEA, motorprodusenten Safran og helikopterprodusenten Airbus, skal fortsatt delta i arbeidet her i Norge.

Det var ferdsskriverutstyr om bord i ulykkeshelikopteret: Appareo Vision 1000 som lagrer GPS-data, lyd og videoopptak og som leveres ferdig montert på nye Airbus H125 (tidligere kalt AS350 B3e). Men dette tåler mindre støtbelastning og varme enn tradisjonelle ferdsskrivere, og det er lite trolig noen informasjon å hente herfra.

Imidlertid har Safran Arriel 2D-motoren elektronisk motorstyring (fadec) med en såkalt «engine data recorder». Dessuten har helikopterets elektroniske drivstoffkontroll (decu) og glasscockpiten bestående av Garmin G500H og «vehicle & engine multifunction display» (VEMD) minnefunksjoner som kan gi bidrag til undersøkelsen. For eksempel ved å vise om enkelte feil har oppstått under flyging, eller om visse begrensninger er overskredet.

– Vi har tatt med oss alle minnemoduler og faktisk også funnet Appaero-en, men den er veldig utbrent. Vi skal gjøre hva vi kan for å få ut det som er mulig å få ut av data, sa Halvorsen tirsdag.