Alta-ulykken: Helikopteret hadde ferdsskriverutstyr om bord, usikkert om det overlevde brannen

Alle seks om bord omkom da et Airbus H125-helikopter fra Helitrans havarerte i forbindelse med rundflyging i Alta lørdag ettermiddag.

Når Statens havarikommisjon for transport (SHT) nå undersøker ulykken, kan de få bidrag fra ferdsskriverlignende utstyr.

Vision 1000

Ferdsskriver og taleregistrator (FDR/CVR), på folkemunne «svarte bokser», er et helt sentralt verktøy i så å si alle ulykkesundersøkelser. Ferdsskriveren registrerer en rekke parametre om helikopterets tilstand, mens taleregistratoren ikke bare registrerer samtaler, men også radiooverføringer, lydalarmer, kontroll- og bryterbevegelser og lyder fra motor og luftstrøm.

Men av helikoptre er det kun tunge helikoptre, over 5.700 kilo, som går i passasjertrafikk som har krav om å ha dette installert.

Uvanlig nok for denne typen lett helikopter var det installert ferdsskriverutstyr om bord i ulykkeshelikopteret. Dette er en Appareo Vision 1000 som lagrer GPS-data, lyd og videoopptak og som leveres ferdig montert på nye Airbus H125 (tidligere kalt AS350 B3e).

Vraket av H125-helikopteret i en fjellside ikke langt unna Kvenvikvannet i Alta. Dette beskrives av SHT som et kompakt, men komplisert ulykkessted. Foto: Tom Skoglund / Altaposten

Men det gjenstår å se om Vision 1000-systemet overlevde ulykken. Dette er tåler mindre støtbelastning og varme enn tradisjonelle ferdsskrivere, og ifølge politiet brant helikopteret kraftig etter ulykken.

– Vi har ikke funnet Vision 1000-enheten så langt, og jeg tror nok ikke at vi vil få noe informasjon fra denne. I så fall vil det være en bonus. Imidlertid er det andre komponenter med minnefunksjon som vi er på jakt etter, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i SHT til Teknisk Ukeblad.

Flere lagringsenheter

For det er også andre data som lagres og som kan bidra i arbeidet med å nøste opp hendelseskjeden som ledet fram til den tragiske ulykken.

Safran Arriel 2D-motoren har elektronisk motorstyring (fadec) med en såkalt «engine data recorder». Dessuten har helikopterets elektroniske drivstoffkontroll (decu) og glasscockpiten bestående av Garmin G500H og «vehicle & engine multifunction display» (VEMD) minnefunksjoner som i ettertid blant annet kan vise om enkelte feil har oppstått under flyging, eller om visse begrensninger er overskredet.

Men igjen er dette avhengig av at komponentene ikke har blitt så skadet i brannen at all lagret informasjon har gått tapt.

Dette er et annet av de sju nye H125-helikoptrene Helitrans har kjøpt fra Airbus. Foto: Airbus

– Det er ikke nødvendigvis slik at disse er bedre beskyttet, men de er plassert på andre steder på helikopteret enn Vision 1000-systemet som henger i taket på cockpit. Vi vil i dag ha med oss representanter fra Airbus og motorprodusenten Safran til havaristedet for å hjelpe oss med å finne og gjenkjenne disse delene, opplyser Halvorsen.

Det finnes også andre elektroniske spor. Politiet har sikret seg innhold fra Snapchat fra dem som var med i helikopteret på ulykkesflygingen. På en pressekonferanse mandag formiddag, sa lensmann Øyvind Lorentzen at han ikke har informasjon om at det finnes video av selve havariet.

Søk etter vrakdeler

Ulykkeshelikopteret er ett av sju slike nye H125 som Helitrans har bestilt til å supplere de 15 de allerede hadde, og ble innført i norsk luftfartsregister i juni. Helitrans er for øvrig den første operatøren som tar i bruk digital vedlikeholdslogg fra Airbus.

Helitrans har bestemt å sette alle sine helikoptre på bakken inntil videre.

– Dette er ikke på grunn av mistanke om teknisk feil på helikoptertypen, men av hensyn til de pårørende og våre egne ansatte. Helitrans ønsker å opplyse om at ulykkeshelikopteret kom fra en ordinær 100-timersinspeksjon, uten funn av feil eller mangler ved helikopteret, heter det i en pressemelding.

Lensmann Øyvind Lorentzen i Alta og avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) på en pressekonferanse mandag. Foto: Terje Pedersen

På en pressekonferanse i Alta mandag formiddag, brukte havarikommisjonen og politiet en del tid på å avvise en del rykter som åpenbart har oppstått i etterkant av ulykken.

For eksempel gjelder det spørsmål knyttet til søk etter vrakdeler, der sivilforsvaret bidrar. Dette betyr ikke at det finnes indikasjoner på at det har falt av komponenter mens helikopteret var i lufta, men at vraket er av en slik karakter at det kan være vanskelig å redegjøre for alle delene der. Derfor søker man i området rundt like mye for å avkrefte at det har falt av deler.

Kommunikasjonsdirektør for helikoptervirksomheten i Airbus, Guillaume Steuer, skriver til Teknisk Ukeblad at de foreløpig har begrenset med informasjon om ulykken.

– Vi sender et teknisk team som skal ankomme Norge i løpet av mandagen. De vil være tilgjengelig for havarikommisjonen til å gi all den støtte de behøver i undersøkelsesarbeidet, opplyser Steuer.

SHT opplyser at det er såpass dårlig vær på ulykkesstedet at dette kan begrense framdriften i undersøkelsen mandag. De tre havariinspektørene har ikke satt noen deadline for sitt arbeid, de blir på stedet til de er ferdige.