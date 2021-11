Helikopter ved Ekofisk mistet oljetrykket i hovedgirboksen – Havarikommisjonen kobles på

Statens havarikommisjon (SHK) har startet undersøkelse av en alvorlig luftfartshendelse i Nordsjøen.

Et Sikorsky S-92A-helikopter fikk plutselig tap av oljetrykk i hovedgirboksen (MGB), men besetningen lyktes i å lande trygt på helidekket på Ekofisk Lima.

Dette skjedde lørdag 25. september, men det er først denne uka at Havarikommisjonen melder fra om det som kategoriseres som en alvorlig luftfartshendelse.

SAR-trening

Helikopteret opereres av Bristow Norway og besetningen hadde denne dagen fullført sar-trening (søk- og redning). De var på vei tilbake til Ekofisk Lima da helikopteret ifølge SHK fikk plutselig tap av oljetrykk i MGB med tilhørende varsler.

Foreløpig er det ikke mange detaljer som er offentliggjort om hendelsen eller hva som eventuelt er gjort av tekniske funn i etterkant. Teknisk Ukeblad venter på tilbakemeldinger fra Bristow Norway og Havarikommisjonen.

– Besetningen satte umiddelbart kursen mot Ekofisk Lima for kort finale og landing. Landingen foregikk uproblematisk og ingen personer kom til skade, skriver SHK i den kortfattede meldinga.

Indikasjoner på teknisk feil i hovedgirboksen er et av de mest alvorlige varslene en helikopterpilot kan få. MGB-havari har forårsaket eller medvirket til en rekke alvorlige ulykker, med forskjellige helikoptertyper, inkludert Turøy-ulykka med et Airbus H225.

Siden den gang har de nyeste Super Puma-helikoptrene vært tatt ut av tjeneste her til lands, noe som har bidratt til å ytterligere styrke viktigheten av S-92 i norsk luftfart, ettersom denne typen utfører storparten av oppdragene for oljebransjen.

Ettårsdagen for lignende hendelse

Tilfeldigvis skjedde hendelsen ved Ekofisk Lima på dagen ett år etter at et annet S-92-helikopter fikk tilsvarende varsler.

Fredag 25. september 2020 var et helikopter fra Bristow Norway på vei til Sola lufthavn fra plattformen West Elara da besetningen under nedstigningen fikk varsel om at oljetrykket på hovedgirboksen (MGB) hadde sunket.

De sendte nødmelding og forberedte seg på en risikabel nødlanding til havs, men lyktes med å gjennomføre en udramatisk landing på flyplassen.

Denne hendelsen undersøkes fortsatt, men det er allerede gjort et viktig funn av et fremmedlegeme (FOD), nærmere bestemt ei stoppskive som av en eller annen grunn hadde havnet i oljestrømmen.

Ifølge Sikorsky er skiva av type MS 20002-6, som benyttes mye på og i tilknytning til hovedgirboksen. Deb ble funnet i venstre input modul retur-oljekanal («scavenge oil passageway»).

Kritisk komponent

Der det finnes både dobbelt og trippelt opp av andre kritiske komponenter og systemer, er det bare én hovedgirboks på et helikopter. Hovedoppgaven til MGB på en S-92, er å redusere motorturtallet på 21.945 omdreininger per minutt ned til hovedrotorturtallet på 257,8 omdreininger per minutt.

I tillegg sørger komponenten for drift av halerotoren, to oljepumper for intern smøring, to generatorer og to hydraulikkpumper. MGB er dessuten feste for hovedrotoren, slik at alle belastninger fra hovedrotoren overføres gjennom girboksen til skroget.

Det aktuelle helikopteret, med registrering LN-ONH, er produsert i 2008 og har serienummer 94.

Ekofisk 2/4 L er en bolig- og feltsenterplattform som ble satt i drift for åtte år siden da den erstattet Ekofisk 2/4 H og Ekofisk 2/4 Q.

Plattformen er et regionalt senter for telekommunikasjon, og all koordinering av luft- og sjøtransport foregår herfra. Ifølge ConocoPhillips er dette den viktigste helikopterlandingsplassen i Ekofisk-området. Kapasiteten er 50 daglige flybevegelser.