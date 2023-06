Hekta på mikromobilitet

Få er så opptatt av mikromobilitet som Andrine Gran. Så opptatt er hun av den grønneste formen for å flytte på seg, at hun sammen med to andre driver konsulentselskapet It’s tomorrow – hvor hun jobber som mobilitetsplanlegger.

Den store interessen ble vekket da hun jobbet med dette feltet i Oslos bymiljøetat. I mange år holdt de på med bysykler, men i 2019 kom sparkesyklene. Så å si som julekvelden på kjerringa.

Og problemene, det vil si sparkesyklene, tårnet seg opp. På det meste var det høsten 2021 rundt 20.000 sparkesykler i byen fra 12 ulike utleiere. En regulering måtte raskt på plass.

– En periode var det en ganske vill pekelek. Og alle mente at alle burde gjøre noe, sier Gran.

Det var en tøff prosess hun og etaten måtte gjennom, men til slutt ble det satt et tak på 8000 elsparkesykler fra tre aktører. Over natten ble problemet og konfliktene med forgjengere og bilister mye mindre.

Hun trekker en sammenlikning med frislippet av bilimport på 60-tallet. Det tok ikke lang tid før det sto biler over alt og tettet igjen gatene. Regulering måtte til, og det fikk vi til.

Vi må utnytte arealer i urbane områder best mulig til persontransport som bruker minst mulig energi, og vi må dele på løsningene. Dessuten må det offentlige og private samarbeide tett for å skape gode, helhetlige løsninger, mener hun. Og elsparkesyklene er kommet for å bli: – Det er en kjempeetterspørsel!

Gran mener god regulering er den beste løsningen også for mikromobilitet. Sparkesykler er en veldig god og bærekraftig løsning på de korte transportbehovene. Dette er en transportløsning som ikke koster det offentlige noe. Til og med når de saksbehandler, sender de regningen til aktørene.

– Vi har ingen andre fremkomstmidler som er mer plassbesparende og energieffektive i Oslo, påpeker hun.

Gjennomsnittsturen for en sparkesykkel er 1,2 kilometer, og den brukes mellom fire og ti ganger i døgnet. Bysyklene, som er det selvtråkkede alternativet, er fremdeles populære og et mye billigere alternativ. Dette og mer til snakker vi om i dagens podkast.

