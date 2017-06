Havyard bygger fem batteriferger som skal gå i Møre og Romsdal

Fergene blir 111 meter lange, 17 meter brede og skal ta 120 biler og 350 passasjerer.

Tre ferger skal trafikkere Hareid-Sulesund og to skal gå på Magerholm-Sykkylven-sambandet, begge i Møre og Romsdal.

Skrogene skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia. Havyard skal levere fergene i perioden fjerde kvartal 2018 -tredje kvartal 2019.

Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn og Fjordane har allerede tre batteriferger under bygging for Fjord1.

Drypper på flere Havyard-selskaper

Havyard Group har sikret seg omfattende arbeid for Fjord 1.

Havyard Design & Solutions leverer design og engineering, Havyard Ship Technology skal bygge fergene mens Power & Systems med 50 prosent-eide NES skal leverer hybrid framdriftssystem, broløsninger og automasjon, batterisystem, ladesystem og elektriske system.

- Havyard har dermed totalpakken som skal sørge for sikker og optimal operasjon av ferjene både til effektiv framdrift, lading, håndtering og navigering, sier administrerende direktør Power & Systems, Tor Leif Mongstad.

Diesel som backup

De fem nye fergene skal ifølge Havyard kunne kjøres helelektrisk, men skal i tillegg ha dieselmotorer for backup i tilfelle ladeproblemer ved strømstans.

Foto: Havyard

Dagens ferge mellom Hareid-Sulesund bruker 25 minutter på overfarten, mens Magerholm-Sykkylven tar 15 minutter.

Salgsdirektør Lars Conradi Andersen i Havyard sier at fergene får store batteripakker, men kan ikke avsløre nøyaktig størrelse. Antakelig er de nærmere 2 MWh.

- De blir blant de største for norske ferger og vil tilpasses hvert samband ettersom energibehovet er litt ulikt. Dieselmotorene blir små, mer som hjelpemotorer å regne, sier Andersen til TU.

Energistyring

Ifølge Havyard tar fergene steg i retning digitalisering og autonomi. Blant annet vil et energistyringssystem sørge for optimal energibruk, uavhengig av kaptein og styrmann.

Fergene blir optimalisert ut fra erfaring basert på data knyttet til energiforbruk, sjøegenskaper, vind, strøm og bølger.

Havyard har bygget opp datamodeller for disse spesifikke fergesambanda der man ser på de ulike fasene av overfarten og også kombinerer det med ulike værdata.

- Miljøkravene til de helelektriske ferjene gjorde at vi måtte gå ekstremt til verks for å spare energi. Da kunne vi bruke de verktøyene vi har utviklet over tid og brukt i andre segment. Med disse verktøyene får vi gjort detaljerte og pålitelige beregninger med mange variasjoner, og nå fikk vi belønning for at det ikke er nytt for oss å være involverte i designprosesser med strenge miljøkrav, sier leder for FoU, Kristian Voksøy Steinsvik i en pressemelding.

Se 360-video: Vision of the Fjords er svaret på cruiseturismens største miljøproblem

Foto: Havyard

Tre allerede i bestilling

De tre fergene Havyard Ship Technology allerede har under bygging for Fjord 1 skal leveres i løpet av 2018 for å settes i trafikk fra 1. januar 2019.

Fergene er designet av Multi maritime og blir 66,4 meter lange, 14,2 meter brede og lastekapasitet på 50 personbiler, seks vogntog og 195 personer. De skal ha batterikapasitet på 1 MWh og lades ved hvert anløp.

En ferge skal gå i Hordaland, mens to skal inn på Brekstad-Valset-sambandet i Sør-Trøndelag.