Havyard Group har jobbet med hydrogen for skip i rundt tre år og mener de kan begynne kommersialisering. Illustrasjonen viser framdriftssystem for et skip av kystrutestørrelse med LNG-motorer/tanker, azipull-propeller og H2-tank og brenselceller på ett av de øverste dekkene.

(Illustrasjon: Havyard)