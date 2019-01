Havarikommisjonen ber Kripos om hjelp til å sikre data fra KNM Helge Ingstad

Statens havarikommisjon har bedt Kripos om hjelp til å sikre data fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

«Vi vet foreløpig ikke hvor mye materiale det er snakk om, men det kan bli en betydelig mengde», står det i brevet som ble sendt til Kripos-sjef Ketil Haukaas 25. januar, skriver Bergens Tidende.

Det er kjent at det er hentet ut data fra brua på fregatten, som nå ligger helt under vann utenfor Stureterminalen i Øygarden. Kripos har tidligere hjulpet Vest politidistrikt med tilsvarende arbeid i etterforskningen av forliset.

– Vi har de samme behovene som politiet når det gjelder dette materialet, og samarbeider godt med dem, sier avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen.

Data som omhandler kurs, fart og navigasjon i tiden før ulykken vil være av interesse for granskerne.

Det andre skipet i kollisjonen 8. november, tankeren Sola TS, var utstyrt med en såkalt VDR, som lagrer alle data fra brua, inkludert lydopptak av all kommunikasjon. Fregatten hadde ikke slikt utstyr om bord, men det skal være opptak av lyd fra brua på KNM Helge Ingstad etter at kollisjonen var et faktum.