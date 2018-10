Har utviklet lavpris-fundament til flytende vindmøller - nå skal de teste det på 200 meters dyp utenfor Stavanger

Med et totalt budsjett på 135 millioner kroner og deltakelse fra en rekke store aktører skal et danskutviklet, flytende havmøllefundament nå bli utprøvd i full skala på 200 meters dyp. Det kommer til å skje på et norsk testsenter utenfor Stavanger.

Det dreier seg om Tetraspar-plattformen, som det danske nettstedet Ingeniøren tidligere har skrevet om, og som er utviklet av den tidligere teknologisjefen hos Siemens Wind Power, Henrik Stiesdal.

De store aktørene som har meldt seg til prosjektet er Shell, det tyske energiselskapet Innogy SE og Siemens Gamesa. I forrige uke skrev de under på en samarbeidsavtale med Stiesdals selskab, Stiesdal Offshore Technologies A / S om realisering av prosjektet.

Demonstrasjonsprosjektet, som benytter en 3,6 MW Siemens Gamesa offshore vindmølle, forventes å være på plass neste år på 200 meters dyp på et norsk testsenter omkring 10 kilometer fra kysten utenfor Stavanger.

Samles i Grenå

Ifølge pressemeldingen skal flyteelementet produseres i Danmark, og vindmøllen skal installeres på flyteelementet i Grenaa Havn.

Herfra vil hele montasjen bli buksert fra Grenå og nordover til norsk farvann, hvor det flytende fundamentet vil bli fortøyd til havbunnen med tre ankerliner, og deretter koblet til strømnettet.

Stiesdals flytende fundamentkonsept forventes – på grunn av konstruksjonen – å kunne bli vesentlig billigere enn eksisterende flytende vindkonsepter, på grunn av en enklere produksjons-, monterings- og installasjonsprosess med lavere materialkostnader.

Ser fram til flytende havmøllepartnere

Teknologidirektør Hans Bünting fra det tyske Innogy SE forklarer at de forventer å få en bedre innsikt i hvordan kostnadene for flytende havmøllefundamenter kan reduseres.

– En industrialisert tilgang til TetraSpar-konstruksjon kombinert med erfaringene våre med å levere offshore vindprosjekter, vil gjøre det mulig å etablere mange flytende havmølleparker rundt om i verden, sier han.

For Dorine Bosman i Shell Wind Development, handler investeringen om raskt å få adgang til ny teknologi som kan hjelpe selskapet til å bli en ledende aktør på området.

Henrik Stiesdal påpeker at man allerede i prosjektplanleggingen har hatt stor nytte av dialogen med Innogy, Shell og Siemens Gamesa Renewable Energy.

– Erfaringene deres kombinert med kompetansen hos våre produksjons- og installasjonspartnere, Welcon og Blue Power Partners, vil lede oss inn mot en rask kommersialisering, sier han.

Se en test av fundamentkonseptet i bølgetank under:

Artikkelen ble først publisert på ing.dk