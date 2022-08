Northern Lights melder mandag morgen at de nå har signert verdens første kommersielle avtale om CO₂-transport og -lagring på tvers av landegrenser.

De er enige med Yara om de viktigste kommersielle vilkårene for å transportere CO₂ fanget fra Yara Sluiskil, et ammoniakk- og gjødselanlegg i Nederland, og for å lagre den permanent under havbunnen utenfor kysten av Norge.

Fra begynnelsen av 2025 skal 800.000 tonn CO₂ fanges, komprimeres og gjøres flytende i Nederland, før det fraktes til Norge.

– Yara er vår første kommersielle kunde, som fyller opp den tilgjengelige kapasiteten I Northern Lights. Me dette har vi etablert et marked for transport og lagring av CO₂. Fra tidlig 2025 vil vi transportere de første tonnene med CO₂ fra Nederland til Norge. Det vil demonstrere at CCS er et klimaverktøt for Europa, sier Børre Jacobsen, daglig leder i Northern Lights.

Fullt

CO₂-lageret i Nordsjøen er en del av det norske fullskalaprosjektet for CO₂-fangst og -lagring, Langskip. De har dermed allerede en avtale om å lagre CO₂ fra de to industriaktørene som også er del av prosjektet; sementfabrikken til Norcem i Brevik og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo. De to aktørene skal fange nærmere 400.000 tonn CO₂ hver årlig.

Lageret har i første fase en kapasitet på 1,5 millioner tonn CO₂ i året, og med den kommersielle avtalen og volumene fra Yara på plass er det på full kapasitet.

Northern Light jobber nå med å modne fase 2 for endelig investeringsbeslutning. Dette vil øke den totale kapasiteten til 5–6 millioner tonn CO₂ per år.

– Dette er en viktig milepæl for utviklingen av karbonfangst, -transport og -lagring. Med den første kommersielle avtalen om transport og lagring av CO₂, åpner vi en verdikjede som er avgjørende for at verden skal nå netto null innen 2050. Sammen med våre partnere bygger vi infrastruktur som bidrar til å avkarbonisere industri og energi, samt sikre industriutvikling og arbeidsplasser i en lavkarbonframtid, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor, som eier Northern Lights sammen med Shell og TotalEnergies.

Northern Lights har i tillegg en rekke intensjonsavtaler med selskaper som ønsker å lagre CO₂ i lageret, men dette er den første forpliktende avtalen med en kommersiell aktør.

Northern Lights har inngått den første kommersielle avtalen om CO₂-lagring i Nordsjøen. Illustrasjon: Northern Lights

800.000 tonn CO₂

Yara Sluiskil opplyser at de allerede har kuttet utslipp på 3,4 millioner tonn CO₂ i året fra ammoniakk- og gjødselproduksjonen siden 1990. Nå skal ytterligere 800.000 tonn CO₂ fanges.

– Det haster med å avkarbonisere industrien og Yara vil gå foran. Vi er nå på god vei til å fjerne CO₂-utslipp fra fabrikken vår i Sluiskil. Dette vil ta oss et steg nærmere utslippsfri matproduksjon og øke forsyningene av ren ammoniakk til drivstoff- og kraftproduksjon, sier Svein Tore Holsether, administrerende direktør i Yara International.

CO₂-lageret skal stå klart til å ta imot CO₂ i 2024.

– Med denne kommersielle avtalen passerer vi en stor milepæl i utviklingen av en verdikjede for karbonfangst, -transport og -lagring. Vi opplever økt etterspørsel etter en slik tjeneste, særlig fra store industriklynger i Europa, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.