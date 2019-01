Har funnet mer olje ved Goliat-feltet: – Vil styrke økonomien på feltet

Det er funnet mer olje ved Goliat-feltet, melder Oljedirektoratet. Avgrensingsbrønnen Goliat West ble boret to kilometer sør for Goliat-feltet, og traff på olje og gass.

De utvinnbare tilleggsressursene er anslått til mellom 4,4 – 13,8 millioner fat olje og gass.

Operatør på Goliat-feltet, Vår Energi (Eni Norge slo seg sammen med Point Resources i desember), påpeker at Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat.

Satser på hurtig utvikling

Vår Energi påpeker dessuten at ressursgrunnlaget for oljefeltet i Barentshavet, før brønnen ble boret, var økt til 198 millioner fat, fra 176 millioner fat ved innlevering av utbyggingsplanen.

De nye ressursene i Goliat West bidrar dermed til ytterligere økning i ressursanslagene for feltet.

– Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat. Jeg er veldig fornøyd med at vår letestrategi for Goliat-området betaler seg, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør for Vår Energi, i meldingen.

Goliat West er et resultat av en nær-felt letestrategi som ifølge selskapet vil gi mulighet for en hurtig utvikling av nye reserver gjennom havbunnstilkobling til den flytende produksjonsenheten på feltet, øke oljeutvinningen i området og utvide produksjonshorisonten for Goliat.

Ifølge OD skal rettighetshaverne vurdere å knytte tilleggsressursene opp til Goliat i nær framtid.

Usikker lønnsomhet

Som kjent har det vært knyttet stor usikkerhet til økonomien i Goliat-feltet, og om det noen gang vil vise seg å være lønnsomt.

Goliat-utbyggingen ble flere år forsinket og overskridelsene endte på over 18 milliarder kroner, en økning på 56 prosent av den planlagte utbyggingskostnaden.

I tillegg har det vært store problemer med det elektriske anlegget, både før og etter oppstarten i 2016, og plattformen hadde mye nedetid de første årene.

Høsten 2017 ble det gått omfattende runder i Stortinget, der både daværende olje- og energiminister Terje Søviknes og statsminister Erna Solberg ble grillet av flere stortingsrepresentanter om hvorvidt Goliat blir lønnsom eller ikke.

Vår Energi (da Eni Norge) holdt dog fast på deres versjon: Det er ikke mulig å si noe bastant om et prosjekts lønnsomhet såpass tidlig i levetiden. Her viste de blant annet til tilleggsressurser som dem de nå har funnet i Goliat West.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff sa til Teknisk Ukeblad i høst at situasjonen om bord på plattformen nå begynner å ordne seg, med høy oppetid, en større vedlikeholds- og modifikasjonskampanje på plattformen, to nye produksjonsbrønner på feltet og altså mer leting i området rundt.

– Som de fleste som har fulgt utviklingen av Goliat-feltet vet, så har vi hatt en utfordrende oppstartsfase. Men vi er kommet et langt stykke på vei med å snu skuta i positiv retning, sa Wulff i oktober.

