Hammerfest LNG: 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon

Equinor stengte 11. mars ned landanlegget Hammerfest LNG for å utbedre svakheter ved flere sikkerhetsventiler ved anlegget, opplyser Petroleumstilsynet. Til sammen 190 ventiler hadde manglende varmekabler og isolasjon.

Equinor vurderte samlet sett situasjonen på anlegget som så alvorlig og usikker at det var nødvendig å iverksette nedstengning og reparasjon. Driften er nå i gang igjen.

Anlegget har over tid vært drevet med svakheter på sikkerhetskritisk utstyr, opplyser Ptil. Tilstanden til disse ventilene er identifisert i tidligere gjennomganger foretatt av Equinor uten at svakhetene har blitt korrigert.

Ptil har besluttet å iverksette gransking, og et granskingslag er nå i gang med arbeidet.

Ny sikkerhetsvurdering

Pressetalsperson i Equinor, Morten Eek, sier til Teknisk Ukeblad at driften på anlegget var i gang igjen 15. mars.

– Vi hadde en uplanlagt, men kontrollert nedstenging av anlegget, som følge av at vi hadde oppdaget en svekkelse i anleggets integritet, som tilsa at vi burde stenge ned, forklarer han.

Equinor hadde gjort en ny sikkerhetsvurdering av trykksikkerhetssystemene, og sett at det var manglende varmekonservering av sikkerhetsventilene.

– Vi fikk en ny forståelse av anleggsintegriteten, og kom frem til at det var riktig å stenge ned for å utbedre ventilene. I den sammenheng tok vi også kontakt med Petroleumstilsynet, og ga dem en innføring i de funnene vi hadde gjort og rapporterte om arbeidet med dem, sier Eek.

Han ønsker ikke å spekulere i hva slags konsekvenser det kunne fått, dersom ventilene ikke hadde blitt fikset.

– Nå skal Petroleumstilsynet granske dette, så jeg ønsker ikke si noe om det nå. Men vi vil tilrettelegge for granskingen og informere godt til tilsynsmyndighetene. Vi vil også gå gjennom situasjonen selv og gjøre en evaluering, påpeker Equinor-representanten.

Han understreker at de nødvendige utbedringene for å ivareta anlegget ble gjort, for å kunne gjenoppta driften igjen.

– Riktig å ta det på det største alvor

Som Ptil påpeker har Equinor visst om tilstanden til ventilene fra før. Eek forklarer at de valgte å stenge ned for å forbedre anlegget nå, på grunn av en nylig sikkerhetsevaluering.

– Den økte vår risikoforståelse av disse manglene. Vi har ikke hatt den rette forståelsen for enkelte svakheter ved anlegget, som vi nå ble klar over. Dermed gjorde vi en ny vurdering og fant at det var riktig å stenge ned og utbedre. Det var riktig å ta det på det største alvor, sier han.

Øyvind Midttun i Ptil vil ikke si noe om hvor alvorlig de mener denne hendelsen er, men forklarer at dette er noe de vil se på i granskingen.

– Her vil vi se på både de faktiske konsekvensene, og hva som kunne vært potensielle konsekvenser av disse manglene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Ptil har satt opp en rekke punkter som skal gjennomgås i granskingen:

Gjennomgå og klarlegge forholdet knyttet til den faktiske situasjonen med sikkerhetsventilene

Kartlegge og vurdere sikkerhetsmessige forhold.

Beskrive faktisk og potensiell konsekvens.

Vurdere årsakene til hendelsen.

Få klarhet i ansvarsforholdene.

Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd.

Presentere resultatene av granskingen til offentligheten.

Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Petroleumstilsynet har også informert politiet om at de starter gransking.