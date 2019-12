Gründeren ber om konkurs i oljeteknologiselskapet han selv startet og ledet

Tre personer har bedt om konkurs i oljeteknologiselskapet Gutech på Forus etter at de ikke skal ha fått utbetalt lønn. Selskapets egen gründer og tidligere daglig leder, Geir Ueland, er blant dem.

Torsdag blir konkurskravene etter planen behandlet av Jæren tingrett.

Gutech presenterer seg som et norsk nedihullsverktøy-selskap, altså et selskap som holder på med verktøy til oljebrønner. De leverer løsninger for økt oljeutvinning, blant annet for syrestimulering av oljebrønner, ifølge nettsiden. I 2018 hadde de bare tre ansatte, ifølge Regnskapstall.no.

Selskapet skriver at de utvikler ny og innovativ teknolog. Blant produktene deres er utstyr for å ferdigstille brønner som fôringsrørhengere (liner hangers), ifølge nettsiden.

Småbeløp til inkasso

På slutten av 2017 ble selskapet stiftet med Ueland som daglig leder og kort tid etter kom Svein Harald Beck inn som styreleder, ifølge kunngjøringer. Begge hadde omfattende erfaring fra oljeservice og eide halvparten hver av selskapet.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Beck, som overtok som daglig leder i selskapet i sommer, ifølge en kunngjøring. Han er ordknapp før rettsmøtet.

– Ingen kommentar. Retten og ingen andre skal avgjøre dette, sier han til Teknisk Ukeblad.

Selskapet hadde rett over 4 millioner kroner i inntekter i fjor, og endte med et underskudd på 1,5 millioner før skatt, viser 2018-regnskapet. Da var også egenkapitalen i selskapet tapt.

En kredittsjekk tyder på at selskapet har betalingsproblemer. Beløp helt ned til 165 kroner har i høst gått til inkasso.

Ved årsskiftet eide Ueland halvparten av aksjene i selskapet, viser regnskapet.

Fikk utsettelse

De ansatte sendte konkursbegjæringene til tingretten 21. november.

Etter planen skulle kravene vært behandlet 6. desember. Gutech mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst, fordi det ikke var lagt frem nok dokumentasjon og ba om utsettelse. Retten utsatte behandlingen til torsdag 12. desember.

Ueland og de andre ansatte var uenige i utsettelsen.

Konkurskravet er blant annet knyttet til forfalte lønnskrav i ansettelsesforhold, viser utsettelseskjennelsene som ble avsagt av retten i forrige uke.

Advokat Håkon Pinderød Eliassen, som representerer Ueland og en ingeniør som har levert konkurskrav til tingretten, ønsker ikke å kommentere saken.

Geir Ueland ønsker ikke å uttale seg om saken offentlig før det foreligger en kjennelse fra retten.