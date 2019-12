Gründer vant ikke fram: Oljeteknologiselskapet hevder konkurskrav var forsøk på å overta

Teknisk Ukeblad omtalte i forrige uke at Geir Ueland – den ene av to gründere bak oljeteknologiselskapet Gutech på Forus krevde konkurs i selskapet. Ueland startet selskapet i 2017 og var tidligere daglig leder. Nylig sendte han og to andre med tilknytning til selskapet konkurskrav til tingretten.