Greenpeace hevder VW ville unngå CO2-bøter ved å selge elbiler til seg selv

2020 var første år med EUs 95-grams mål, som innebærer at det gjennomsnittlige CO 2 -utslippet for 95 prosent alle solgte biler må være 95 gram CO 2 per kilometer per bilprodusent.

Volkswagen unngikk nesten å betale bøter for CO 2 -utslipp i fjor, men havnet over grensen med et halvt gram. Dermed må Wolfsburg-selskapet trolig frem med sjekkheftet, og belage seg på å bidra med 140 millioner euro til EU, ifølge beregninger fra Greenpeace.

Nå viser deg seg at Volkswagen var sin egen beste kunde for elbiler og ladbare hydrider i fjor. Ifølge Greenpeace (PDF) ble 20 prosent av bilene registrert av Volkswagen selv. Altså er det Volkswagen og deres forhandlere som står som eier av disse bilene.

Organisasjonen hevder at Volkswagen derfor har forsøkt å unngå bøter ved å registrere flere biler enn etterspørselen tilsa. Særlig mange eksemplarer av elbilen ID.3 skal ifølge Greenpeace ha blitt registrert av Volkswagen selv. 24 prosent av alle registrerte biler i Europa skal være i Volkswagens eie.

35 prosent registrert av VW i Tyskland

I Tyskland hevdes tallet å være enda høyere, med 35 prosent av alle ID.3 på tyske skilter i produsentens eie.

Det er ikke unaturlig at en viss del av bilene eies av bilprodusenten og deres forhandlere, men organisasjonen hevder at Volkswagen er i en særstilling. Deres undersøkelser viser at i snitt 19 prosent av alle registrerte ladbare hybrider var registrert av produsent. Hos Volkswagen var tallet 22 prosent.

For elbiler var snittet 14 prosent, og hos Volkswagen 21 prosent. Greenpeace mener dette viser at Volkswagen burde ha mer fokus på å komme seg ut av produksjon av klimaskadelige forbrenningsmotorer enn å pynte på tallene.

De mener også at det er en stor svakhet ved regelverket. Det tillater at flere bilprodusenter kan samle seg i grupper som rapporterer utslippstall samlet. Volkswagen-gruppen har slått seg sammen med bilprodusenter som kinesiske Aiways, British London Electric Vehicle Company, Next.e.Go og SAIC som står bak biler som MG ZS og Maxus-modellene.

Salget av biler fra disse merkene teller derfor inn i samme gjennomsnitt som Volkswagens biler. Det viser ifølge Greenpeace at Volkswagen kun klarte å nå utslippsmålene ved hjelp av taktiske manøvrer.

Volkswagen avviser påstandene

Volkswagen svarer på miljøorganisasjonens påstander i en artikkel i Automobilwoche. De sier at et høyt antall egenregistreringer er vanlig for helt nye modeller som ID.3. De avviser også blankt at det ikke er etterspørsel etter ID.3.

Volkswagen mener at det er naturlig at et stort antall kjøretøyer registreres for demonstrasjonsformål. Det samme gjelder for andre ladbare biler som ble lansert i 2020.

Videre sier Volkswagen til avisen at de bevisst har valgt å utstyre ledere i selskapet med ladbare biler, og at det har vært stor etterspørsel internt etter slike firmabiler. En tredel av alle firmabiler hos Volkswagen var ladbare ved utgangen av 2020. Dermed blir det også en stor andel egenregistreringer, hevder produsenten.

Etterspørsel skal heller ikke være et problem, men problemer med programvare førte til at Volkswagen nedjusterte målet om å levere 100.000 ID.3 i 2020 til 80.000. Etterspørselen hevdes å være større enn tilgangen.

Volkswagens talsperson sier at de forventer at etterspørselen etter elbiler vil bli større i 2021.

Greenpeace følger med på VW

Dette er ikke første gang Greenpeace har rettet fokus mot Volkswagens elbilsalg. I desember i fjor skrev vi om en rapport hvor organisasjonen hevdet å ha funnet at svært få Volkswagen-forhandlere anbefalte kunder å kjøpe ID.3, og at flere av dem direkte frarådet å kjøpe denne bilen.

De hevdet også at Volkswagen ikke tar i bruk virkemidler som salgsbonus for å selge flere elbiler. Volkswagen avviste mange av disse påstandene.