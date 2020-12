Tyske Volkswagen-forhandlere vil helst ikke selge elbiler

Volkswagen og forhandlerene deres undergraver salget av elbiler, og må gjøre mye mer for å fremme salget av slike biler, hevdes det i en rapport fra Greenpeace i Tyskland, som den tyske avisen Wirtschaftswoche har fått eksklusiv tilgang til.

Greenpeace sendte i november ut 56 personer som utga seg for å være ute etter å kjøpe ny bil i til sammen 38 byer i Tyskland. Personene presenterte et behov som burde kunne dekkes av ID.3.

I bare ett av 25 tilfeller ble de anbefalt å kjøpe denne bilen dersom de ikke hadde gitt uttrykk for en preferanse tidlig i samtalen. De som ga uttrykk for at de var interessert i ID.3 eller en vanlig Golf ble anbefalt Golf i 18 av 25 tilfeller.

I mange tilfeller ble Greenpeaces utsendte anbefalt å ikke kjøpe ID.3, og mange selgere ga tydelig uttrykk for at de ikke hadde tro på elektrisk mobilitet. En skal ha sagt at man ikke bør kjøpe en ID.3 om man kjører mer enn 15.000 kilometer i året, ettersom batteriet trolig ikke ville vare så lenge.

Påstander om barnearbeid

En annen skal ha sagt at ladenettverket trolig ikke ville være godt nok før om fem år. Videre skal en annen selger ha listet opp ulempene til ID.3 som høy vekt, for høy pris, at den er svært ressurskrevende og at råmaterialene kommer fra barnearbeid.

Testpersonene fra Greenpeace skal ha spurt forhandlerne om typiske elbilmyter, som at de var særlig utsatt for brann, eller at strømnettet ikke vil håndtere mange elbiler. De skal ha fått uriktig respons på halvparten av disse spørsmålene, hevdes det.

Det er neppe urimelig å anta at selgerne legger en demper på salget av ID.3 dersom resultatene er representative. Men Greenpeace peker ikke kun på forhandlerleddet. Til syvende og sist ligger ansvaret hos Volkswagen.

Wirtschaftswoche skriver at det ved utgangen av november var registrert 7349 ID.3 i Tyskland. Så mange som 3000 av disse skal være registrert av Volkswagen selv og deres forhandlere, ifølge avisens kilder. Resten er kundebiler.

Potensialet er mye større

Det står angivelig ikke på etterspørselen, for ifølge Greenpeace-rapporten avisen viser til kunne Volkswagen og deres forhandlere ha solgt langt flere elbiler. Men det hevdes at bilprodusenten ikke ønsker å selge flere elbiler enn det som er absolutt nødvendig.

Mens det for andre biler er forhandleren som selger bilen til kunden, er de kun agenter når de selger ID.3. Salgskontrakten tegnes mellom Volkswagen og kunden, og ikke forhandleren og kunden.

Marginene skal også være langt dårligere, seks prosent for ID-modellene mot 16 til 18 prosent for konvensjonelle biler. Forhandlere sier til avisen at de bruker dobbelt så mye tid på å selge elbiler, og får halvparten så mye betalt.

Volkswagen ID.3. Foto: Marius Valle

Videre hevder Greenpeace at Volkswagen ikke har tatt i bruk virkemidler de gjerne bruker for andre biler, inkludert bonus for å selge et visst antall biler. Dette gjør de for andre biltyper. Over en periode på tre måneder ga Volkswagen en rabatt tilsvarende momsen på nye bensin- og dieselbiler. De har også hatt leasingkampanjer på sine ladbare hybrider. Ingen av kampanjene gjaldt selskapets elbiler.

En Volkswagen-forhandler sier til avisen at selgerne bare kan anbefale produkter de er overbevist om at er gode nok, og at Volkswagen ikke har gjort nok for å overbevise dem.

Volkswagen avviser

Volkswagen sier i en respons at de aktuelle kampanjene pågikk før ID.3 var i salg. De sier også at agentmodellen gjør det mulig å sikre stabile priser på ID.3, som gir en forutsigbar inntekt for selgerne. I tillegg slipper uavhengige forhandlere å forhåndsfinansiere bilene, og unngår dermed risiko.

Det er imidlertid også slik at Volkswagen sitter igjen med mindre fortjeneste for hver elbil de selger, ettersom det er billigere å produsere fossilbiler. Volkswagen bekrefter dette overfor avisen.

Grunnen til at Volkswagen kan se ut til å ikke ønske å selge så mange elbiler hevdes å henge sammen med planlegging for å nå utslippsmålet på 95 gram CO2 per kilometer i snitt.

For 2020 gjelder dette for 95 prosent av flåten, som vil si at Volkswagen kan ekskludere fem prosent av de tørsteste bilene de selger. Fra 2021 gjelder 95 gram-kravet for hele flåten i snitt.

Volkswagen ligger ifølge avisen an til å ligge ett gram over kravet i 2020. Straffen kan bli bøter på 250 millioner euro. Men det vil svi langt mer i 2021 dersom de ikke klarer kravet, så derfor lønner det seg for Volkswagen å selge flere elbiler neste år. At utslippene skal måles etter WLTP-tall og ikke NEDC-tall fra neste år gjør at oppgaven blir vanskeligere.

Der er derfor sannsynlig at Volkswagen vil jobbe hardere med å selge elbiler i hele Europa neste år.

Norsk elbilsalg spiller inn

Salget av biler i Norge teller inn på bilprodusentenes gjennomsnittlige flåteutslipp. Lavere marginer på elbiler gjør at det ikke er i bilprodusentenes interesse å komme under kravet. Et sterkt elbilsalg i Norge kan paradoksalt nok derfor være et insentiv for å selge flere biler med forbrenningsmotor i andre markeder i Europa.

Det har så langt i år blitt registrert over 77.000 elbiler i Norge, ifølge Elbilstatistikk.no. Av disse er over 6200 eksemplarer Volkswagen ID.3, noe som gjør den til den nest mest registrerte bilen i år og volumet er nesten like stort som i Tyskland.

Den mest registrerte elbilen er Audi E-Tron fra samme konsern, med over 9300 eksemplarer. Det er også registrert over 5100 e-Golf i år.

Over halvparten av alle biler registrert i Norge i november var elbiler. I 2020 frem til og med november var elbilandelen for nye biler litt over 52 prosent.