Gram: Kan bli aktuelt å bidra i dansk F-16-program for ukrainske soldater

Danmark og Nederland har tatt initiativ til å begynne opplæring av ukrainske jagerflypiloter og teknikere på dansk jord.

De skal blant annet læres opp i bruken av F-16, skriver DPA. Planene ble presentert for Natos forsvarsministre i Brussel torsdag, melder Ritzau.

Ifølge Danmarks fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen ønsker flere allierte å bidra i trenings- og utdanningsprogrammet.

Det kan også bli aktuelt for Norge, forteller forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Det kan bli aktuelt, men det pågår fortsatt diskusjoner. Det er flere initiativ, så det er ikke tatt noen beslutning enda, sier Gram, som selv deltok på Nato-møtet i Brussel.

Snakker med allierte

I mai ble det kjent at regjeringen støtter trening og opplæring av ukrainsk personell på jagerfly. Beslutningen kom etter at USA og flere europeiske land hadde sendt signaler om det samme.

– Regjeringen stiller seg positiv til et slikt initiativ. Sammen med allierte og partnere vurderer Norge nå hvordan vi kan bidra til opplæring og trening, sa Gram den gang.

Forsvarsministeren bekrefter at Norge fortsatt har planer om å ta del i treningsopplegget for en F-16-satsing for Ukraina.

– Vi har god dialog med Danmark, Nederland og andre allierte for å se hvordan vi best mulig kan bidra, sier Gram.

Meisler ut en plan

Dialogen dreier seg ifølge Gram om hvordan treningsopplegget skal være, hvor det skal foregå, ulike typer instruktører og hva som må til av materiell, fasiliteter og finansiering.

– Det er mange elementer som skal avklares, og vi er med i samtaler om det, sier Gram.

Danmarks forsvarsminister sa torsdag at han håper å kunne legge fram en enda mer konkret plan innen Nato-toppmøtet i Vilnius i juli, og at opplæringen kan gå i gang etter sommerferien.

Treningen skal foregå på Skrydstrup-basen i Jylland, hvor Danmarks F-16-fly er stasjonert. Både ukrainske piloter og støttepersonell vil bli opplært i de mer moderne, vestlige jagerflyene, skriver Ritzau.