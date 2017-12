Goliat får lov å starte produksjon igjen - Ptil går ikke god for sikkerheten

Etter å ha vært stengt i flere måneder, får det problemfylte Goliat-prosjektet nå starte opp produksjonen igjen.

Det melder Petroleumstilsynet på sine nettsider.

Goliat skulle egentlig stenges ned for en revisjonsstans. Men da selskapet ønsket å starte opp produksjonen igjen, satte norske myndigheter ned foten.

Operatøren Eni Norge ble pålagt å gjøre utbedringer og kartlegginger, fordi myndighetene mente man ikke hadde kontroll på potensielle tennkilder i områder der det kunne være gass.

– Har ikke innvendinger

I verste fall kunne gnister ha antent gasslekkasjer, som kunne ført til eksplosjon.

Nå mener Petroleumstilsynet at Eni har fikset opp det de skulle.

– Vi har ikke innvendinger mot at Eni gjenopptar produksjonen på Goliat, heter det i en melding fra Petroleumstilsynet.

Goliat-problemene har vært høyst spesielle, noe Petroleumstilsynet har understreket tidligere.

Blant annet måtte Ptil fly ut til plattformen for å sjekke at alt var i orden – noe som sjelden skjer. Med det tillitbaserte systemet i Norge, stoler vanligvis myndighetene på at oljeselskapene har gjort som de melder tilbake.

Også Statoil, som partner, har blitt adressert i Goliat-problemene.

Etter at Ptil hadde sjekket at pålegget var etterkommet, måtte også Eni og Statoil i møte med Ptil.

– Dette møtet ble avholdt 6. desember, heter det.

NTNU-professor om gasslekkasjene på Goliat: – Bare flaks at de ikke har blitt antent

Ingen godkjenning av sikkerheten

Petroleumstilsynet understreker i meldingen at tillatelsen deres til oppstart ikke er godkjenning av utstyr.

– Vår verifikasjon innebærer ikke noen godkjenning av utstyr eller sikkerhetssituasjonen. Eni, sammen med Statoil, er ansvarlig for sikkerheten på Goliat, ifølge Ptil.

De peker på at det er et grunnleggende prinsipp i petroleumsregelverket at hvert enkelt selskap har ansvar for sikkerheten i egen virksomhet.

– Det er den enkelte aktøren som har nødvendig detaljkunnskap, beslutningsmyndighet og ikke minst ressurser til å sørge for at kravene i regelverket ivaretas og etterleves.

Det har ikke lykkes Teknisk Ukeblad i å få en kommentar fra Eni Norge. Det er derfor usikkert når produksjonen starter opp igjen.