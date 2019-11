Glade russiske VR-kuer går verden rundt. Dette er muligens falske nyheter, men i alle fall et godt PR-stunt

Russland beskyldes ofte av vestlige aktører for å huse produsenter av falske nyheter.

Derfor er det kanskje litt snodig at verdenspressen nå nokså ukritisk melker de russiske rapportene om VR-utprøvende kuer på en gård tilhørende RusMoloko utenfor Moskva.

BBC melder at russiske kuer får VR-briller for å redusere angst, mens The Telegraphs Moskva-baserte journalist siterer de russiske kildene på at kuene får mindre angst og et forbedret følelsesliv av brillene. Engadget melder at kuer med VR-briller muligens produserer bedre melk når de nyter store, virtuelle enger fremfor virkelighetens innestengte gårder. Sistnevnte sak er delt nærmere 50.000 ganger på sosiale medier og topper Crowdtangle-statistikken over saker som går bra på sosiale medier.

Vi må også innrømme at det er fristende å kunne rapportere om kuer som er utstyrt med VR-briller for å unnslippe den grå, begrensede hverdagen de lever i. Dette er tross alt teknologi på artige dyr som prøver å kompensere for ulempene industrialisert dyrehold medfører og som attpåtil muligens kommer melkedrikkende mennesker til gode!

Eller er det for artig til å være sant?

Vi måtte undersøke

Internasjonale medier siterer en sak publisert på hjemmesidene til Landbruks- og matdepartementet i Moskva-regionen. Mediene tilskriver myndighetene innholdet i saken - det er jo tross alt publisert på deres hjemmesider.

Departementets sak inneholder til slutt en setning om at den eksperimentelle testingen ble utført av Milknews. Milknews er et informasjons- og analysebyrå som ifølge seg selv leverer nyheter om melkemarkedet. I nyhetsarkivet til Milknews finner vi en artikkel fra 22. november som gjennom Google Translate fremstår ordrett identisk med VR-ku-saken departementet i Moskva publiserte tre dager senere.

Hverken Milknews eller Landbruksdepartementet i Moskva har oppgitt artikkelforfatter. Derfor kontakter vi de som står oppført som redaktører av henholdsvis Milknews og nettsidene til departementet. Vi spør blant annet om tekniske detaljer, samt hvilket VR-studio som står bak tilpasningen av brillene og opplevelsen til kuer.

Vi fikk svar

Norges Bondelag: – Etisk betenkelig Jarle Bergsjø er næringspolitisk sjef i Norges Bondelag og veterinær. Han forteller at kuer og andre husdyr har et mer begrenset syn enn mennesker. – Kuenes syn er ikke direkte sammenliknbart med menneskets syn, sier Bergsjø. Han sier også at VR-briller på kuer er etisk betenkelig. – I Norge er vi mer opptatt av å tilrettelegge for at dyra skal ha mest mulig naturlige omgivelser. Ny teknologi kan høres spennende ut, men det er kanskje ikke riktig å bruke det for å kompensere for andre behov – noe det høres ut som det gjør her. Det er ikke en hovedvei vi følger i Norge, sier han.

Under en time etterpå får vi svar av Milknews - de som publiserte saken om VR-kuene først: "Dessverre har vi ingen informasjon om VR-briller for kuer. Vi er bare en informasjonspartner til det sjette internasjonale landbruksforumet. Saken er bare en støttemelding for dette møtet", skriver Maria Zhebit i Milknews.

Ifølge LinkedIn er Zhebit direktør for offentlig kontakt og myndighetskontakt i den Moskva-baserte unionen for melkeprodusenter.

De som opprinnelig publiserte saken har altså ingen kjennskap til VR-eksperimentet.

Den eneste setningen som skiller departementets og Milknews´ artikkel om VR-kuene er departementets setning om at Milknews har utført testingen. Vi spør Zhebit om denne opplysningen stemmer.

"Oi, jeg tror det er en feil av Landbruksdepartementet. Myndighetene i Moskva-regionen har et kommunikasjonsbyrå som vi jobber sammen med. Denne VR-artikkelen ble skrevet av dem", skriver Zhebit tilbake.

VR-brillene skal vise et vakkert landskap som får kuene til å slappe, ifølge de russiske kildene. Foto: Landbruks- og matdepartementet i Moskva-regionen/Milknews

Hun svarer ikke på spørsmålet vårt om det faktisk var et VR-eksperiment, eller om det hele var et PR-stunt for landbrukskonferansen som avholdes i disse dager. Hun henviser videre til arrangørene av landbrukskonferansen og kommunikasjonsbyrådet som laget saken. Vi spør om navnet på kommunikasjonsbyrået, men blir igjen henvist til konferansearrangørene.

Landbruksdepartementet skriver altså at Milknews har hatt ansvar for testingen, men dette stemmer ikke, ifølge Milknews. Alle spørsmål om testingen forblir ubesvart, vi blir bare henvist til et unevnelig kommunikasjonsbyrå og en konferansearrangør.

Hittil har vi ikke fått svar av Landbruksdepartementet i Moskva eller arrangørene av landbrukskonferansen. Milknews er for øvrig oppført som en av konferansens industripartnere.

Har noe å lære

Dermed kan vi ikke vite om kuene på RusMoloko-gården i Ramensky-distriktet har anledning drømme seg bort til en fiktiv verden. Vi vet ikke om de opplever VR-sjuka og kjenne på smaken av allerede dobbelt fordøyd grovfôr.

RusMoloko er for øvrig ikke én gård slik flere medier skriver, men en leverandør av meierprodukter med flere eiendommer. Navnet kan ifølge Google Translate oversettes til "russisk melk". Selskapet har ikke besvart TUs forespørsel.

De to bildene gjengitt i denne saken er blikkfanget som vitner om VR-utstyrte kuer. Bildene ser ekte ut. Den bebrillede kuen er gjengitt med forskjellige vinkler, hvor vi ser at kua har på seg en tredimensjonal boks over øynene. Dermed kan det godt være at saken stemmer og at kommunikasjonsbyrået har omtalt saken som en opptakt til konferansen. Vi oppdaterer saken så snart vi får flere svar.

Vi har imidlertid sett for mange eksempler på manipulerte bilder opp igjennom historien til å kunne slå fast med sikkerhet at VR-eksperimentet er en realitet.

Det ville kanskje vært naturlig å ha foredrag om VR-kuene på konferansen dersom innholdet i saken stemte. Vi finner ingen innslag av dette i konferanseprogrammet.

De har imidlertid en sesjon om markedsføring av meieriprodukter, hvor blant andre Landbruksdepartementet i Moskva skal delta. Her kan nok noen og enhver ha litt å lære av russerne.