Gikk du glipp av disse podkastene i sommer?

Til tross for en sommer rik på nyheter fra alle hold, er det ikke til å komme fra at mange nok er sjeldnere innom både våre og andres oppdateringer når de lander i feriemodus. Derfor denne påminnelsen og oppsummeringen.

Elektrisk tungtransport

I starten av juli publiserte vi en episode med Brudeli Green Mobility og hvordan de satser på å elektrifisere tungtransporten. Først med en hybrid løsning, der de jobber tett med blant annet lastebilprodusenten DAF.

Bygging av helsepark

Deretter byttet vi tema til hvordan man bygger en helsepark. I denne episoden snakket vi med helseparksjefen selv, som er ansvarlig for den 440 meter lange helseparken som er i ferd med å skyte opp ved det nye sykehuset i Drammen.

Norskbygget elfly

Luften er en viktig transportvei for mange ferierende nordmenn. Hva er vel da mer passende enn en podkast om elektriske fly? Det høres kanskje utrolig ut, men vi har faktisk et norsk selskap som satser på å utvikle elektriske fly. Selskapet heter Elfly Group AS, og her kan du høre sommerens podkast med teknologisjefen selv.

Gründere og lidenskap

I har også hatt en sommerprat med administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

I denne episoden snakker vi blant annet om hvordan Norge lykkes med innovasjon, hvilke muligheter og utfordringer som finnes, og hva som skal til for at norske oppstartsbedrifter kan vokse og lykkes i krevende markeder ute i verden.

Håkon Haugli (t.v.) i Innovasjon Norge i samtale med TUs Kristina Fritsvold Nilsen og Jan M. Moberg. Foto: Ingrid Langerud

Ikke minst er Haugli klar på hva som er aller viktigst:

– De gründerne som lykkes, er de som er lidenskapelig opptatt av det de holder på med, som finner et problem som de kjenner på kroppen at må løses.

Gjenoppdager gamle klimadata

En ekstra fin dimensjon med å spille inn podkasten Teknisk Sett, er all kunnskapen og voksenopplæringen man – litt tilfeldig – blir eksponert for. Episoden med selskapet Findable er et strålende eksempel i så måte.

Her får du høre om hvordan hundre år gamle håndskrevne observasjoner om planter og klima får ny verdi når de kan digitaliseres og sammenlignes med dagens observasjoner. I prosessen brukes KI til å tolke de gamle og håndskrevne dataene.

Ett eksempel på «funn» er at tregrensen på Oppdal har flyttet seg mellom 100 og 150 meter fra den gang de gamle observasjonene ble gjort.

Findables løsninger kan brukes på en rekke områder, deriblant tolkning og digitalisering av gammel dokumentasjon innen byggsektoren.