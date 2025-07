– De gründerne som lykkes, er de som er lidenskapelig opptatt av det de holder på med

– Noe scorer Norge bra på, og noe gjør vi det ikke bra på.

Det er den helt korte oppsummeringen fra administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Vi strever med å få oppstartsselskaper til å vokse. Der gjør vi det dårlig, og dårligere enn vi bør, sier han i ukas episode av podkasten Teknisk sett, i samtale med TUs administrerende direktør og ansvarlig redaktør Kristina Fritsvold Nilsen og teknologiredaktør Jan Moberg.

Vekst er vanskelig

Blant temaene er hvordan Norge lykkes med innovasjon, hvilke muligheter og utfordringer som finnes, og hva som skal til for at norske oppstartsbedrifter kan vokse og lykkes i krevende markeder ute i verden.

– Vi trenger gründere i alle aldersgrupper, sier Haugli, som også røper hvor gammel gjennomsnittsgründeren er.

Som administrerende direktør i Innovasjopn Norge er Håkon Haugli både høyt og lavt. Her hilser han på den franske presidenten i følge med vår egen statsminister. Foto: Innovasjon Norge

Haugli er tydelig på at vi her hjemme har flere oppstartselskaper enn noen gang tidligere, og vi har et økosystem som i høy grad fungerer. Hovedutfordringen synes å være vekst, det å få selskapene opp til neste nivå, ikke minst internasjonalt.

Vil erstatte olje og gass

En av de store utfordringene for Norge som nasjon, er å erstatte den superlønnsomme olje- og gassnæringen med innovative virksomheter som kan videreføre norsk verdiskapning.

– Det er der innovasjon oppstår: I krysspunktet mellom etablert næringsliv og ny teknologi, påpeker han.

Adm. dir. Håkon Haugli viser veien frem til hvordan Innovasjon Norge ble etablert - 19. desember 2003. Foto: Jan M Moberg

Haugli kommer naturlig nok også innom hvordan Innovasjon Norge konkret kan bidra med lån og tilskudd for å fremme eksport. Du får høre om hvordan de kanaliserer ti milliarder årlig og hvordan støtte gis med krav til både innovasjonshøyde og konkrete resultater.

I ukens episode får du Hauglis anbefalinger om å komme tidlig i gang med dialogen med Innovasjon Norge. Og ikke minst hans mest grunnleggende råd: Sats på noe du virkelig brenner for!

– De gründerne som lykkes, er de som er lidenskapelig opptatt av det de holder på med, som finner et problem som de kjenner på kroppen at må løses.