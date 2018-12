Giganthandel vil vippe Sweco av tronen som Nordens største rådgiver

Svenske ÅF vil kjøpe finske Pöyry for 6 milliarder norske kroner. Målt i omsetning vil det fusjonerte tekniske konsulentselskapet bli Nordens største med en årsomsetning på over 18 milliarder norske kroner.

Det svenske tekniske konsulentselskapet ÅF, som har flere avdelinger og et arkitektfirma i Danmark, er på vei til å bli Nordens største.

Firmaet har ifølge en pressemelding og en nettside dedikert til kjøpstilbudet tilbudt seg å kjøpe det finske konsulentselskapet Pöyry for 6 milliarder norske kroner.

Hvis tilbudet blir akseptert av Pöyrys aksjonærer, vil det sammenslåtte konsulentselskapet få 14.550 heltidsansatte og omsette for over 18 milliarder norske kroner i året. Det er mer enn svenske Sweco, som hittil har ledet de nordiske konsulentenes konkurranse med en omsetning på 16,9 milliarder svenske kroner i 2017.

Fornuften bak oppkjøpet ligger ifølge ÅF i at de to bedriftene komplementerer tjenestene til hverandre. Pöyry fokuserer på tremasse, papir og energi, mens ÅF er sterke innen bilindustri, avansert produksjonsindustri, matvare- og medisinområdet. I tillegg er Pöyry representert i rundt 20 land hvor ÅF ikke har kontorer. Den sammenslåtte bedriften vil få faste kontorer i 45 land.

Til sammenligning hadde Danmarks største konsulentselskap, Rambøll – som forøvrig kjøpte en avdeling av Pöyry i 2014 – en omsetning på ca. 14 milliarder norske kroner i fjor og hadde 12.500 heltidsansatte.

Av Heidi Sævold

Siden 2012 har ÅF eid det norske prosjektledelsesselskapet Advansia. ÅF Advansia AS har hatt prosjektledelse på store Oslo-prosjekter som Oslo Gardermoen Lufthavn (T2-prosjektet), Deichman Bjørvika og det nye Munchmuseet. ÅF Advansia AS er bare ett av flere datterselskaper det svenske gigantselskapet har i Norge, i tillegg til ÅF Energy, ÅF Industry og ÅF Ingeneering.

I 2012 kjøpte ÅF opp konsulentselskapet innenfor teknologi og systemutvikling, Epsilon. Sammenslåingen ga ÅF dermed 1600 nye ansatte. ÅF har gjort en rekke oppkjøp i Norge siden tusenårsskiftet (se faktaboks).

ÅF i Norge

1996: ÅF etablerer seg i Norge ved å kjøpe opp Nielsen & Borge. Selskapet har 20 ansatte

2003: ÅF kjøper Andresen og Jacobsen fra Selmer Skanska

2012: ÅF kjøper prosjektlederselskapet Advansia

2012: ÅF og Epsilon slår seg sammen

2013: ÅF Advansia kjøper prosjektlederselskapet Kåre Hagen i Oslo og etablerer seg som et av Norges største selskaper innen prosjektledelse

2015: ÅF kjøper prosjektlederselskapet Erstad & Lekven i Oslo

2016: ÅF kjøper Solid Engineering i Molde

2016: ÅF Advansia kjøper Optiman prosjektledelse i Trondheim og er klare for vekst i Midt-Norge

2016: ÅF kjøper den landbasert rådgivningsvirksomheten til Reinertsen og samler sine norske virksomheter innen prosjektering av bygg og anlegg i et felles selskap, ÅF Engineering

2017: ÅF samler alle sine norske virksomheter i ÅF Norge

2018: ÅF kjøper Mometo i Trondheim og åpner kontor i Stavanger

Kilde: ÅF